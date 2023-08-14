Как работает система гарантирования прав казахстанских туристов

Министерство культуры приказом от 2 августа 2023 года утвердило "Правила функционирования системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма", сумму денег, подлежащих обеспечению банковской гарантией для туроператоров и туроператоров-фрахтователей, сообщает Zakon.kz.

Система позволяет защитить права казахстанских туристов, выехавших на отдых за границу.

Субъектами системы являются:

туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма (туроператоры);

туроператоры-фрахтователи, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма (туроператоры-фрахтователи);

турагенты, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма (турагенты);

администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма.

Как принимается решение о вывозе казахстанских туристов

Действия по защите прав казахстанцев в сфере выездного туризма включают в себя:

вывоз граждан РК, являющихся туристами, с территории страны (места) временного пребывания в Казахстан авиатранспортом, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом;

обеспечение размещения (временного проживания) граждан РК, являющихся туристами, в гостинице или ином месте размещения на срок до начала осуществления вывоза в Казахстан (в случае, если период вынужденного ожидания вывоза составляет более 8 часов – в дневное время и более 6 часов – в ночное время);

доставку граждан РК, являющихся туристами, от местонахождения в стране временного пребывания до пункта осуществления вывоза на территорию РК;

организацию питания граждан РК, являющихся туристами (в случае, если период вынужденного ожидания вывоза составляет более 4 часов).

Решение об осуществлении действий по защите прав граждан принимает администратор системы по согласованию с уполномоченным органом в следующих случаях:

письменного или устного обращения казахстанца в случае нарушения его прав в сфере выездного туризма;

обращения государственных органов по фактам нарушения законодательства РК о туристской деятельности в сфере выездного туризма;

письменного обращения объединения (объединений) туристов по фактам нарушения прав граждан РК в сфере выездного туризма;

обращения СМИ по фактам нарушения прав казахстанцев в сфере выездного туризма;

иных случаях возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан РК в сфере выездного туризма.

При наступлении случаев, указанных выше, администратор системы в течение суток принимает следующие меры:

уточняет достоверность сведений, обстоятельств невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором или туроператором-фрахтователем обязательств по договору на туристское обслуживание;

принимает согласованное с уполномоченным органом решение об осуществлении действий по защите прав граждан при подтверждении сведений в указанных случаях;

уведомляет о принятом по согласованию с уполномоченным органом решении руководителя туроператора и (или) туроператора-фрахтователя, загранучреждение РК в стране нахождения туристов, а также информирует казахстанцев через СМИ.

Где берут средства для возвращения туристов в Казахстан

Для того чтобы была возможность вернуть казахстанских туристов на родину, создан специальный счет, на который туроператоры и туроператоры-фрахтователи перечисляют средства с каждого проданного туристского продукта (турпутевки) в размере 0,5 МРП (1725 тенге в 2023 году).

Помимо этого должна быть обеспечена обязательная банковская гарантия в размере:

для туроператора – 5 000 МРП (17 250 000 тенге в 2023 году),

(17 250 000 тенге в 2023 году), для туропертора-фрахтователя – 15 000 МРП (51 750 000 тенге в 2023 году).

Туроператоры и туроператоры-фрахтователи предоставляют администратору системы:

подлинник либо нотариально засвидетельствованную копию договора банковской гарантии на указанную сумму денег, заключенного туроператором и туроператором-фрахтователем с банком РК;

сведения о перечислении на специальный счет туроператором и туроператором-фрахтователем суммы денег с каждого реализованного турагентом гражданину РК туристского продукта.

Администратор системы ежемесячно сверяет с туроператорами и (или) туроператорами-фрахтователями сведения о реализованных казахстанцам туристских продуктах и суммах денег, подлежащих перечислению на специальный счет.

Помимо этого администратор системы осуществляет:

администрирование механизма присвоения туристского кода казахстанцам;

прием дифференцированной суммы гарантирования, определенной уполномоченным органом;

аналитическую и исследовательскую работу для подготовки предложений в уполномоченный орган по индексации размера сумм денег, перечисляемых с каждого реализованного турагентом гражданину РК туристского продукта, и сумм, подлежащих обеспечению банковской гарантией, заключенной туроператором и туроператором-фрахтователем с банком второго уровня.

Действующая система не распространяется на правоотношения граждан РК с турагентами, туроператорами, туроператорами-фрахтователями, администратором системы и уполномоченным органом, связанные с поездками делового характера. К поездкам делового характера относится посещение страны (места) временного пребывания гражданами РК в профессионально-деловых целях, занимающимися оплачиваемой деятельностью.

Возврат банковской гарантии туроператорам

Администратор системы осуществляет:

возврат внесенной банковской гарантии, а также перечисленных средств за реализованные туристские продукты туроператору или туроператору-фрахтователю системы при условии отсутствия фактов вывоза граждан РК по вине данного туроператора или туроператора-фрахтователя системы в случае прекращения им вида туроператорской деятельности в сфере выездного туризма;

возврат внесенной банковской гарантии туроператором или туроператором-фрахтователем системы при достижении предельной суммы банковской гарантии данному туроператору или туроператору-фрахтователю.

Для возврата внесенной банковской гарантии, а также перечисленных средств за реализованные туристские продукты туроператор или туроператор-фрахтователь направляют администратору системы письменное заявление в произвольной форме.

Администратор системы возвращает банковскую гарантию в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления путем составления акта-приема передачи банковской гарантии. Возврат перечисленных средств за реализованные туристские продукты осуществляется администратором системы в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления путем перечисления средств на банковский счет туроператора или туроператора-фрахтователя.

Администратор системы обеспечивает применение метода зачета перечислений на следующий календарный год для туроператора или туроператора-фрахтователя системы через 3 года с момента вхождения данного туроператора или туроператора-фрахтователя в систему, за исключением суммы комиссии, отведенной на деятельность администратора системы.

В целом содержание новых правил полностью повторяет правила, которые ранее утверждало правительство. Напомним, поправками по вопросам административной реформы функции по утверждению правил функционирования системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма переданы Министерству культуры и спорта.

Приказ вводится в действие 24 августа 2023 года.