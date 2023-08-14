Как работает система гарантирования прав казахстанских туристов
Система позволяет защитить права казахстанских туристов, выехавших на отдых за границу.
Субъектами системы являются:
- туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма (туроператоры);
- туроператоры-фрахтователи, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма (туроператоры-фрахтователи);
- турагенты, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма (турагенты);
- администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма.
Как принимается решение о вывозе казахстанских туристов
Действия по защите прав казахстанцев в сфере выездного туризма включают в себя:
- вывоз граждан РК, являющихся туристами, с территории страны (места) временного пребывания в Казахстан авиатранспортом, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом;
- обеспечение размещения (временного проживания) граждан РК, являющихся туристами, в гостинице или ином месте размещения на срок до начала осуществления вывоза в Казахстан (в случае, если период вынужденного ожидания вывоза составляет более 8 часов – в дневное время и более 6 часов – в ночное время);
- доставку граждан РК, являющихся туристами, от местонахождения в стране временного пребывания до пункта осуществления вывоза на территорию РК;
- организацию питания граждан РК, являющихся туристами (в случае, если период вынужденного ожидания вывоза составляет более 4 часов).
Решение об осуществлении действий по защите прав граждан принимает администратор системы по согласованию с уполномоченным органом в следующих случаях:
- письменного или устного обращения казахстанца в случае нарушения его прав в сфере выездного туризма;
- обращения государственных органов по фактам нарушения законодательства РК о туристской деятельности в сфере выездного туризма;
- письменного обращения объединения (объединений) туристов по фактам нарушения прав граждан РК в сфере выездного туризма;
- обращения СМИ по фактам нарушения прав казахстанцев в сфере выездного туризма;
- иных случаях возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан РК в сфере выездного туризма.
При наступлении случаев, указанных выше, администратор системы в течение суток принимает следующие меры:
- уточняет достоверность сведений, обстоятельств невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором или туроператором-фрахтователем обязательств по договору на туристское обслуживание;
- принимает согласованное с уполномоченным органом решение об осуществлении действий по защите прав граждан при подтверждении сведений в указанных случаях;
- уведомляет о принятом по согласованию с уполномоченным органом решении руководителя туроператора и (или) туроператора-фрахтователя, загранучреждение РК в стране нахождения туристов, а также информирует казахстанцев через СМИ.
Где берут средства для возвращения туристов в Казахстан
Для того чтобы была возможность вернуть казахстанских туристов на родину, создан специальный счет, на который туроператоры и туроператоры-фрахтователи перечисляют средства с каждого проданного туристского продукта (турпутевки) в размере 0,5 МРП (1725 тенге в 2023 году).
Помимо этого должна быть обеспечена обязательная банковская гарантия в размере:
- для туроператора – 5 000 МРП (17 250 000 тенге в 2023 году),
- для туропертора-фрахтователя – 15 000 МРП (51 750 000 тенге в 2023 году).
Туроператоры и туроператоры-фрахтователи предоставляют администратору системы:
- подлинник либо нотариально засвидетельствованную копию договора банковской гарантии на указанную сумму денег, заключенного туроператором и туроператором-фрахтователем с банком РК;
- сведения о перечислении на специальный счет туроператором и туроператором-фрахтователем суммы денег с каждого реализованного турагентом гражданину РК туристского продукта.
Администратор системы ежемесячно сверяет с туроператорами и (или) туроператорами-фрахтователями сведения о реализованных казахстанцам туристских продуктах и суммах денег, подлежащих перечислению на специальный счет.
Помимо этого администратор системы осуществляет:
- администрирование механизма присвоения туристского кода казахстанцам;
- прием дифференцированной суммы гарантирования, определенной уполномоченным органом;
- аналитическую и исследовательскую работу для подготовки предложений в уполномоченный орган по индексации размера сумм денег, перечисляемых с каждого реализованного турагентом гражданину РК туристского продукта, и сумм, подлежащих обеспечению банковской гарантией, заключенной туроператором и туроператором-фрахтователем с банком второго уровня.
Действующая система не распространяется на правоотношения граждан РК с турагентами, туроператорами, туроператорами-фрахтователями, администратором системы и уполномоченным органом, связанные с поездками делового характера. К поездкам делового характера относится посещение страны (места) временного пребывания гражданами РК в профессионально-деловых целях, занимающимися оплачиваемой деятельностью.
Возврат банковской гарантии туроператорам
Администратор системы осуществляет:
- возврат внесенной банковской гарантии, а также перечисленных средств за реализованные туристские продукты туроператору или туроператору-фрахтователю системы при условии отсутствия фактов вывоза граждан РК по вине данного туроператора или туроператора-фрахтователя системы в случае прекращения им вида туроператорской деятельности в сфере выездного туризма;
- возврат внесенной банковской гарантии туроператором или туроператором-фрахтователем системы при достижении предельной суммы банковской гарантии данному туроператору или туроператору-фрахтователю.
Для возврата внесенной банковской гарантии, а также перечисленных средств за реализованные туристские продукты туроператор или туроператор-фрахтователь направляют администратору системы письменное заявление в произвольной форме.
Администратор системы возвращает банковскую гарантию в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления путем составления акта-приема передачи банковской гарантии. Возврат перечисленных средств за реализованные туристские продукты осуществляется администратором системы в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления путем перечисления средств на банковский счет туроператора или туроператора-фрахтователя.
Администратор системы обеспечивает применение метода зачета перечислений на следующий календарный год для туроператора или туроператора-фрахтователя системы через 3 года с момента вхождения данного туроператора или туроператора-фрахтователя в систему, за исключением суммы комиссии, отведенной на деятельность администратора системы.
В целом содержание новых правил полностью повторяет правила, которые ранее утверждало правительство. Напомним, поправками по вопросам административной реформы функции по утверждению правил функционирования системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма переданы Министерству культуры и спорта.
Приказ вводится в действие 24 августа 2023 года.