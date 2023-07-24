ФК "Ордабасы" вышел в лидеры чемпионата КПЛ-2023

В прошедшие выходные в казахстанском первенстве среди команд футбольной премьер-лиги состоялись матчи 16-го тура. По их итогам в единоличные лидеры турнира вышел клуб из Шымкента "Ордабасы", сообщает Zakon.kz.

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В отчетном туре "Ордабасы" принимал на своей арене "Кызылжар" из Петропавловска и одержал волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Асхата Тагыбергена и Еркебулана Тунгышбаева. Шымкентцы смогли добиться успеха уже в дополнительное время второго тайма. Эта победа позволила южанам стать лидерами турнирной таблицы чемпионата КПЛ-2023, в их активе 42 очка.





"Ордабасы" удерживает в трех очках от себя главного преследователя – "Астану". Действующие чемпионы страны упустили шанс набрать ценные три балла, сыграв вничью у себя дома с "Атырау" – 0:0.





На третьей строчке плотно закрепился "Актобе", с минимальным счетом одолевший крепкий "Кайсар" из Кызылорды – 1:0. Другие результаты 16-го тура и турнирная таблица к этому часу выглядят так:

Очень жаркой будет предстоящая неделя для трех казахстанских клубов: "Астаны", "Актобе" и "Тобола". Помимо выступления в республиканском первенстве (30 июля), эти три команды должны сыграть в еврокубках (27 июля).

Ранее в Министерстве культуры и спорта заявили, что Казахстан не планирует подавать заявку на проведение Чемпионата мира по футболу.