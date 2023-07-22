В министерстве культуры и спорта прокомментировали возможность проведения ЧМ по футболу в Казахстане

В министерстве культуры и спорта заявили, что Казахстан не планирует подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

В министерстве отметили, подавать заявку для проведения чемпионата по футболу в 2034 году наша страна не планирует.



"Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует".

Заявление о возможности проведения ЧМ по футболу в Казахстане совместно с Узбекистаном было сделано в ходе саммита официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии в Кыргызстане, на котором присутствовали представители обеих федераций.

СМИ писали, что инициатором идеи совместного проведения турнира стал глава Казахстанской футбольной федерации Адлет Барменкулов.