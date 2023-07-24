В Китае рухнул потолок в школьном спортзале, погибли 11 человек

В результате обрушения потолка спортзала средней школы №34 в городе Цицикар северо-восточной провинции Хэйлунцзян погибли 11 человек. Еще четверо получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Полиция задержала сотрудников одной из строительных компаний, однако ни местная полиция, ни официальные СМИ не сообщили, сколько человек задержали и какие должности они занимали.



В момент обрушения в спортзале находилось 19 человек, четыре человека спаслись. В момент обрушения крыши внутри спортзала тренировалась женская волейбольная команда школы. Один из очевидцев рассказал, что в спортзале негде было спрятаться.

По итогам предварительного расследования, во время строительства учебного корпуса, примыкающего к спортзалу, строители в нарушение правил уложили перлит на крышу спортзала. Под воздействием осадков перлит впитал воду и стал тяжелее, что привело к обрушению крыши.

Перлит - это минерал с высокой абсорбирующей способностью, используемый в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве.

Стены спортзала, площадь которого составляет около 1200 кв. м, имеют сетчатую конструкцию, а крыша сделана из бетонных плит, сообщили местные власти.Стены спортзала, площадь которого составляет около 1200 кв. м, имеют сетчатую конструкцию, а крыша сделана из бетонных плит, сообщили местные власти.все еще выясняются.



Вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Исинь провел экстренное совещание, напомнив об обрушении потолка и крушении сельскохозяйственного самолета в субботу, в результате которого погибли два человека. Он призвал пресечь "тенденцию к частым авариям".