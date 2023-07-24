В Китае рухнул потолок в школьном спортзале, погибли 11 человек
Полиция задержала сотрудников одной из строительных компаний, однако ни местная полиция, ни официальные СМИ не сообщили, сколько человек задержали и какие должности они занимали.
В момент обрушения в спортзале находилось 19 человек, четыре человека спаслись. В момент обрушения крыши внутри спортзала тренировалась женская волейбольная команда школы. Один из очевидцев рассказал, что в спортзале негде было спрятаться.
По итогам предварительного расследования, во время строительства учебного корпуса, примыкающего к спортзалу, строители в нарушение правил уложили перлит на крышу спортзала. Под воздействием осадков перлит впитал воду и стал тяжелее, что привело к обрушению крыши.
Перлит - это минерал с высокой абсорбирующей способностью, используемый в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве.
Стены спортзала, площадь которого составляет около 1200 кв. м, имеют сетчатую конструкцию, а крыша сделана из бетонных плит, сообщили местные власти.Стены спортзала, площадь которого составляет около 1200 кв. м, имеют сетчатую конструкцию, а крыша сделана из бетонных плит, сообщили местные власти.все еще выясняются.
Вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Исинь провел экстренное совещание, напомнив об обрушении потолка и крушении сельскохозяйственного самолета в субботу, в результате которого погибли два человека. Он призвал пресечь "тенденцию к частым авариям".