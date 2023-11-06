Люди пострадали во время частичного обрушения спортзала в Китае
Фото: pixabay
Три человека оказались под завалом в результате частичного обрушения здания спортзала в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации Центрального телевидения Китая, ЧП произошло в городе Цзямусы в 19:40 по пекинскому времени (17:40 по времени Астаны). Площадь двухэтажного строения, как уточняется, достигает 2 тыс. кв. м, из них примерно 25% обрушились.
Информация о погибших или пострадавших не поступала. На месте работают спасатели и полиция. Причины происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Египте обрушилось 13-этажное здание.
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