Люди пострадали во время частичного обрушения спортзала в Китае

Три человека оказались под завалом в результате частичного обрушения здания спортзала в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Центрального телевидения Китая, ЧП произошло в городе Цзямусы в 19:40 по пекинскому времени (17:40 по времени Астаны). Площадь двухэтажного строения, как уточняется, достигает 2 тыс. кв. м, из них примерно 25% обрушились.

Информация о погибших или пострадавших не поступала. На месте работают спасатели и полиция. Причины происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Египте обрушилось 13-этажное здание.