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Что сейчас происходит с коронавирусом в Астане

Как обстоит ситуация с коронавирусом в Астане Фото: Zakon.kz
Случаи заражения коронавирусом все еще выявляют в Астане. Об эпидемиологической ситуации в городе рассказала главный санврач Сархат Бейсенова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова отметила, что показатель заболеваемости по коронавирусной инфекции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился в 33,8 раза.

"В настоящее время в сутки регистрируют от пяти до 20 случаев, заболевание наблюдается как среди взрослых, так и среди детей", – отметила главный санврач Астаны. 

Сархат Бейсенова напомнила жителям столицы о важности вакцинации и соблюдения противоэпидемиологических правил. 

Ранее в Минздраве прокомментировали рассылку о "новой вспышке коронавируса", которую распространяли в соцсетях.

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