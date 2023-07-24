Что сейчас происходит с коронавирусом в Астане

Случаи заражения коронавирусом все еще выявляют в Астане. Об эпидемиологической ситуации в городе рассказала главный санврач Сархат Бейсенова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова отметила, что показатель заболеваемости по коронавирусной инфекции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился в 33,8 раза.

"В настоящее время в сутки регистрируют от пяти до 20 случаев, заболевание наблюдается как среди взрослых, так и среди детей", – отметила главный санврач Астаны.

Сархат Бейсенова напомнила жителям столицы о важности вакцинации и соблюдения противоэпидемиологических правил.

Ранее в Минздраве прокомментировали рассылку о "новой вспышке коронавируса", которую распространяли в соцсетях.