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Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня Фото: unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 25-27 июля предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, на севере, востоке возможен град, 27 июля сильные дожди ожидаются на востоке области.

"С отрогом Северо-западного антициклона 25-26 июля на юге, 27 июля в западных областях страны ожидается погода без осадков", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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