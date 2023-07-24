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Страховые выплаты из Казахстана после землетрясения в Турции превысили 4,3 млрд тенге

Страховые выплаты из Казахстана после землетрясения в Турции превысили 4,3 млрд тенге Фото: Anadolu Agency
Страховая компания "Евразия" выплатила по программам перестрахования 8,73 млн евро, или 4,35 млрд тенге, пострадавшим в результате серии землетрясений, произошедших на юго-востоке Турции в начале февраля.

Всего турецкие страховые компании получили около полумиллиона заявлений на осуществление выплат от пострадавших, чье недвижимое имущество было повреждено в результате землетрясения. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), свыше 8 тыс. зданий, в том числе многоквартирных домов, были полностью разрушены.

По актуальным данным Международного комитета красного креста (IFRC), оказывающего помощь людям в эпицентре землетрясения в Турции, 2,7 млн человек, чьи дома серьезно пострадали, продолжают проживать в 221 палаточном городке. Еще 1,6 млн человек находятся в непосредственной близости со своими поврежденными домами, которые пока не пригодны для проживания. По расчетам специалистов IFRC, землетрясение непосредственно повлияло на 9,1 млн человек, среди которых около 1,8 млн беженцев, ранее прибывших в Турцию преимущественно из Сирии. Жертвами землетрясения в Турции стали более 50 тыс. человек.

"Хотя землетрясение произошло полгода назад, разборы завалов продолжаются. Миллионы людей не могут вернуться в свои дома, многие из которых повреждены или полностью разрушены. Мы готовы максимально быстро осуществлять выплату по всем поступающим заявлениям от наших турецких партнёров, чтобы эти деньги были в кратчайшие сроки направлены на восстановление имущества пострадавших", – прокомментировал заместитель председателя правления СК "Евразия" Нурмухамед Тульбаев.

В Турции действует программа обязательного страхования от землетрясений (TCIP), в рамках которой было застраховано около половины домовладений в пострадавших районах. Заявленный объем убытков только по данной программе превысил 2 млрд долларов, которые уже начали выплачивать страховые и перестраховочные компании со всего мира. Ожидается, что выплаты будут продолжаться в течение нескольких лет.

СК "Евразия" в качестве перестраховщика участвует как в программе обязательного страхования TCIP, так и в программах добровольного страхования жилой и коммерческой недвижимости. Из 8,73 млн евро осуществленных компанией страховых выплат 3,26 млн евро приходится на программу TCIP.

По оценкам правительства Турции, прямой и косвенный ущерб от землетрясения превысил 103 млрд долларов, или около 9% от ВВП.

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