Джонни Деппа экстренно госпитализировали перед концертом в Будапеште

Знаменитому актеру и певцу Джонни Деппу была оказали медицинскую помощь после того, как его обнаружили без сознания в номере отеля, сообщает Zakon.kz.

Джонни Депп приехал в Будапешт в рамках тура рок-группы Hollywood Vampires. Состояние звезды оценили как тяжелое, сообщает таблоид Blikk.



По предположению врачей, причиной могло стать злоупотребление алкоголем и другими веществами.

Сообщается, что сцена была установлена и группа была готова к выступлению. Депп пропустил саундчек, однако он не появлялся на проверке звука и ранее, поэтому никто не обратил внимания на его отсутствие. Организаторы заподозрили неладное, когда артист не явился к началу шоу.

Камеры видеонаблюдения засняли Джонни в нетрезвом состоянии перед перформансом. Hollywood Vampires отменили выступление и перенесли дату на поздний срок.