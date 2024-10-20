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Джонни Депп имеет королевские корни, но не смог бы занять английский трон

корона, короли, монархи, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 11:51 Фото: pixabay
Недавние исследования генеалогии знаменитостей открыли удивительные факты о родословной актера Джонни Деппа. Оказалось, что он является дальним родственником покойной королевы Елизаветы II, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в институте My Heritage, пишет Дни ру. Ученые изучили данные известных людей и выяснили, что Депп может проследить свое родство с британским королем Эдуардом III, правившим в XIV веке.

Это родство осуществляется через третьего графа Нортумберлендского, отца Маргарет Перси, одной из прародительниц актера. Поскольку и королева Елизавета II ведет свой род от того же монарха, Джонни и Елизавета считаются кузенами двадцатой степени удаленности.

"Но Депп – не единственный, у кого обнаружились королевские предки. Анджелина Джоли также имеет интересную родословную: по материнской линии она может проследить свое происхождение до короля Филиппа II, сына Людовика VII", – отмечают в институте.

Актриса и модель Брук Шилдс ведет свой род к французскому королю Генриху II, который правил в XVI веке.

Певица Тейлор Свифт оказалась потомком Людовика XIV, известного своим влиянием на историю и литературу.

Не менее удивительно, что канадская певица Селин Дион связана с королевой Камиллой, супругой нынешнего короля Великобритании Карла III.

Актер Кит Харингтон, звезда популярного сериала "Игра престолов", также имеет королевские корни – он является потомком Карла II. Интересно, что для выяснения этого родства ученым не потребовались сложные исследования: Кит всегда знал о своих аристократических предках, так как его семья сохраняла титулы вплоть до его деда.

В институте отметили, что не стоит удивляться тому, что у американцев и канадцев обнаруживаются предки среди европейских монархов. Многие из них эмигрировали в Новый Свет в прошлом, поэтому их потомки могут иметь самые неожиданные связи с историей. Среди жителей Северной Америки можно найти множество сюрпризов в родословной.

Ранее Джонни Депп в костюме Джека Воробья посетил детей в испанском госпитале. Известно, что он и ранее навещал маленьких пациентов в таком же образе в разных городах мира, включая Ванкувер, Париж, Лондон, Брисбен и несколько городов США.

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