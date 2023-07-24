В полной темноте: жители поселка под Астаной просят подключить им электричество

Часть жителей поселка Нура в 40 километрах от Астаны уже более 10 лет живут без электричества. Светом с ними делятся соседи, у которых он есть. Они же и устанавливают для них собственные тарифы, сообщает Zakon.kz.

Поселок Нура находится в Целиноградском районе Акмолинской области. Расстояние до Астаны - около 40 километров. В поселке около 45 домов, треть из которых так называемые новостройки. Участки на них выделили позже, чем на старые дома. При этом необходимые для жизни в новостройках коммуникации так и не наладили. Особенно остро перед жителями новостроек стоит вопрос с электричеством. Уже более 10 лет жители 13 домов поселка вынуждены покупать электричество у своих соседей.

"Живем рядом с Астаной без света, автобусов и интернета"

Ризагуль Жумабаева купила участок еще в 2015 году, а в 2018 семья построила дом. Они были в курсе проблемы с электричеством, но ожидали, что местный акимат все же поможет ее решить. Да и подключение через соседей было хоть какой-то временной мерой.

Фото: Zakon.kz

"Чем снимать в городе, решили, что лучше будем жить в деревне и брать свет у соседей. Мы договорились с ними, что будем платить определенную "энную" сумму. И будем проводить свет от них. Под землей прокопали траншею, провели кабель и подключились к соседям. Это мы сделали своими силами. Все копали. На свои расходы". Ризагуль Жумабаева

Изначально с соседями семья Ризагуль договорилась платить 3 тысяч тенге в месяц за потребление электричества.

Фото: Zakon.kz / В отличие от новых, к старым домам подведено электричество, имеются столбы

"Проходит какое-то время, сосед говорит, что выходит большая сумма за электричество. Я не одна была подключена к его дому. Выходило 20 тысяч, сказали, что это слишком много. Они подняли "тариф", договорились на 5 тысяч. Потом снова вышла большая сумма. У меня во времянке две комнаты – две лампочки, холодильник, телевизор и все. Больше ничего я подключать не могу, так как у нас не тянет кабель. Потом договорились на 7 тысяч. Со временем сосед начал говорить, что хочет отключить нас, так как ему это невыгодно, потому что выходит большая сумма. Мне пришлось закрыть свой дом и переехать в город – снимать жилье. У меня четверо детей, со мной мама и муж. В итоге нас семеро, мы проживаем в однокомнатной квартире в Астане, снимаем. В то время как у нас есть свой дом в деревне". Ризагуль Жумабаева

Обращение ни в акимат сельского округа, ни в акимат Целиноградского района, ни в акимат области результата так и не дали. Хотя обещания того, что проблема решится, сельчане слышали неоднократно. Еще в 2022 году в местном акимате заверяли, что новый год жителей новостроек подключат к подстанции и дадут в их дома электричество.

Фото: Zakon.kz / Дома без электричества

Фото: Zakon.kz / Дома без электричества

"Мы зашли в акимат с требованием подключить свет. Аким района Бахитбек Оспанов сказал, мол, не переживайте, 100% дал гарантию, что подключат свет до нового года. Тут же и опоры, и трансформатор, и столбы нашлись. Мне до такой степени было обидно, я даже плакала, почему я должна снимать в городе квартиру, когда у меня в деревне стоит свой дом. "Не плачьте, мы подключим". Но это были просто пустые слова. Мы поверили. Прошел Новый год, февраль, март, апрель. Уже лето. Обращались к депутату местного маслихата, неоднократно на собрание приезжали представители ЖКХ, районный аким был, областной. Но никакого результата нет". Ризагуль Жумабаева

Жители поселка дошли даже до Администрации президента - помощника главы государства Канатбека Жайсанбаева. Прием проходил онлайн этой весной в присутствии акима области Ермека Маржикпаева.

"Сказали: мы вам все подключим, только нужно немного подождать, проект готовится. Хотя за 10 лет, пока люди тут живут без электричества, можно было штук 40 таких проектов сделать. Тогда же на приеме у Жайсанбаева нам сказали, что будут выделяться деньги. Спустя какое-то время сказали, что выделено 10 млн тенге на временное подключение. Но никакого результата нет. Даже на эти 10 млн, они не могут нам поставить временный трансформатор, хотя бы на наши 13 домов. У них внутри ведется какая-то своя махинация. Конечно, мы об этом ничего не знаем, нам информацию не дают". Ризагуль Жумабаева

Многолетнее обивание порогов различных инстанций в итоге не дали результата. Сейчас жители поселка уповают лишь на помощь журналистов.

"Мы просто устали, что живем рядом с Астаной в 40 километрах. У нас нет ни автобусов, ни интернета. Нам обещали, что будет интернет 1 июля. "Вы только ничего не предпринимайте. Мы ручаемся, головой отвечаем, что будет интернет, свет и вода". Воду нам кое-как, так как мы кричали, поставили биомодуль, и мы рады этому. Но по поводу света обивали все пороги, стучались во все места, просто уже не знаем, куда нам обратиться. У нас есть люди, которые платят уже по 20-30-40 тысяч тенге в месяц только за электричество". Ризагуль Жумабаева

"В холодильник ничего не убираем, продукты портятся"

Гульнар Аскаринова одна из тех, кто живет в поселке больше 10 лет и все это время "питается" электричеством от соседних домов.

Фото: Zakon.kz

"У соседей берем. И то, на всех не хватает. Иногда пробки выбивает. Без электричества очень тяжело. В холодильник толком ничего не убираем. Продукты постоянно портятся. Стараемся как можно меньше пользоваться электроприборами. Платим за это 7 тысяч в месяц. Все это время пытались решить проблему. Постоянно ходим в акимат, но слышим только обещания". Гульнар Аскаринова

К слову, соседи, которые делятся электричеством с жителями новостроек нередко и у самих случаются перебои.

"И они говорят: решайте со светом, нам самим не хватает. Но спасибо соседям за понимание, и за то, что делятся. Переехать нет возможности. Так бы можно было. Сейчас ребенка лечить нужно. У нее онкология, рак головного мозга. Ей 18 лет. Пять лет уже болеет". Гульнар Аскаринова

Ее слова подтверждает Кымбат Абишева, которая тоже живет в поселке более 10 лет.

Фото: Zakon.kz

"10 лет без света. Это у нас большая проблема. Было бы хорошо, если бы ее решили. Мы платим соседям большие деньги, а пользуемся только холодильником, телевизором и свет в комнатах включаем. И постоянно у нас рубильники выключаются. Ну а что теперь делать, так и живем. Давно решили все и таких проблем не было бы". Кымбат Абишева

Карлыгаш Тлеубаева живет более шести лет в поселке. Женщина рассказывает, что все чиновники знают о сложившейся ситуации в населенном пункте, но почему-то никто не торопиться решить многолетнюю проблему.

Фото: Zakon.kz

"Живем прямо под боком Астаны без света. Дети из-за этого уехали в город, а здесь только самые стойкие остались - старики с внуками. Просьба наша ко всем акиматам – области, района – проведите нормальное электричество". Карлыгаш Тлеубаева

К слову, за 10 лет в районе и области сменилось несколько акимов, но никто из них так и не смогу решить проблему жителей погруженных в буквально вечную тьму. Как ни парадоксально - в одном и том же поселке кто-то имеет прямой доступ к электричеству, а кто-то обделен этим благом цивилизации.

Редакция Zakon.kz направила официальные запросы в акиматы Целиноградского района и Акмолинской области.