Жители Косшы остались без электричества из-за аварии

Жители города Косшы Акмолинской области, который находится в пригороде Астаны, 26 мая остались без электричества из-за аварии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

"26 мая текущего года в 10:00 в г. Косшы произошла авария на электросетях, относящихся к ЖКХ и АРЭК, без электроснабжения остаются 700 абонентов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мощный ливень затопил дома и дворы в селе Коянды Акмолинской области. Подтопленными оказались два частных жилых дома и 20 дворовых территорий.

