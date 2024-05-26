Жители Косшы остались без электричества из-за аварии
Фото: pixabay
Жители города Косшы Акмолинской области, который находится в пригороде Астаны, 26 мая остались без электричества из-за аварии, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
"26 мая текущего года в 10:00 в г. Косшы произошла авария на электросетях, относящихся к ЖКХ и АРЭК, без электроснабжения остаются 700 абонентов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мощный ливень затопил дома и дворы в селе Коянды Акмолинской области. Подтопленными оказались два частных жилых дома и 20 дворовых территорий.
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