Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители Косшы остались без электричества из-за аварии

Жители Косшы остались без электричества из-за аварии, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 19:48 Фото: pixabay
Жители города Косшы Акмолинской области, который находится в пригороде Астаны, 26 мая остались без электричества из-за аварии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона. 

"26 мая текущего года в 10:00 в г. Косшы произошла авария на электросетях, относящихся к ЖКХ и АРЭК, без электроснабжения остаются 700 абонентов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мощный ливень затопил дома и дворы в селе Коянды Акмолинской области. Подтопленными оказались два частных жилых дома и 20 дворовых территорий. 

Читайте также

Розлив кислоты произошел на железной дороге в Акмолинской области
Розлив кислоты произошел на железной дороге в Акмолинской области
Мощный ливень затопил дома и дворы в пригороде Астаны
Мощный ливень затопил дома и дворы в пригороде Астаны
пункт приема больницы
Ученицу НИШ госпитализировали с множественными ножевыми ранениями в Астане
Диана Абдуллаева
Косшы 2024 год Аварии Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Астана &quot;утонула&quot; после очередного дождя: акимат сделал заявление
Ливень в Астане: акимат сделал заявление
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
погода в предгорье Алматы
Сильные дожди, грозы и похолодание: погода в Алматы на неделю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: