Руководителям местной полицейской службы ДП Шымкента дали длительные сроки за коррупцию

Руководители местной полицейской службы департамента полиции города Шымкент получили по семь лет лишения свободы за системную коррупцию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 24 июля, межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор служащим полка патрульной полиции Местной полицейской службы – командирам 4-й роты Алимханову и 8-й роты Мырзалиеву.

"Алимханов и Мырзалиев приговорены к семи годам лишения свободы и пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу", – уточнили в ведомстве.

Полицейских уличили в коррупции сотрудники департамента Антикоррупционной службы и управления собственной безопасности ДП Шымкента. Их обвиняли в неоднократном получении взяток от подчиненных в размере от 5 до 10 тысяч тенге. Так рядовые сотрудники полиции платили командирам за покровительство по службе.







В Антикоре добавили, что осужденный Алимханов через своих подчиненных также получил незаконное вознаграждение от жительницы Шымкента. За непривлечение к административной ответственности женщина заплатила ему 130 тысяч тенге.