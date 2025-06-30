Полицейского начальника в Шымкенте обвинили в изнасиловании: комментарий ДП
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции Шымкента 30 июня 2025 года прокомментировали информацию о заявлении на замглавы районной местной полицейской службы, сообщает Zakon.kz.
Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале рассказал, что на заместителя начальника местной полицейской службы Енбекшинского района написала заявление об изнасиловании его коллега, которая сейчас в положении.
В Департаменте полиции города отреагировали на сообщение.
"По заявлению женщины полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела. По окончании расследования будет принято соответствующее процессуальное решение. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", – сказано в комментарии.
В начале июня в Шымкенте вынесли приговор по громкому делу об изнасиловании пациенток психического центра здоровья. Виновными признали двух санитаров.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript