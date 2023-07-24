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Курс доллара незначительно вырос на торгах 24 июля

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,24 тенге, поднявшись на 0,36 тенге тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 61,79 тенге (-0,13).

Курс евро установлен Нацбанком в 494,94 тенге, рубля – 4,92 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-447 тенге, евро – по 494-498 тенге, российские рубли – по 4,83-5,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 24 июля.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,15% и составили 80,95 долларов за баррель. В пятницу Brent подорожала на 1,8% до 81,07 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,18%, до 76,93 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,9%, до 77,07 долларов за баррель.

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Курсы валют в обменниках Казахстана на 24 июля

Лариса Черненко
KASE
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