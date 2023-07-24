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Законодательство РК

Пенсионные активы: какой инвестдоход приносят пенсионные накопления казахстанцев

пенсии, накопления, инвестиции Фото: unsplash
Большая часть пенсионных накоплений казахстанцев инвестируется в государственные ценные бумаги, в том числе и в бумаги других стран. Куда еще вкладывают и какой инвестдоход приносят пенсионные накопления казахстанцев, в материале Zakon.kz

Согласно данным ЕНПФ к 1 июня 2023 года, стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов превысила 15,8 трлн тенге. При этом, по данным АРРФР пенсионные накопления вкладчиков с начала 2023 года увеличились более чем на 1,1 трлн тенге или 8%.

"В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за период с 1 января 2023 года по 31 мая 2023 года составил 508,56 млрд тенге". ЕНПФ
пенсии, динамика, накопления

Фото: Zakon.kz

Основным доверительным управляющим ЕНПФ остается Национальный банк РК, на который приходится большая часть прироста пенсионного инвестпортфеля. Однако наибольшую доходность от инвестиций, как видно из таблицы ниже, продемонстрировали Halyk Global Markets и BCC Invest.

инвестиции, пенсии, управляющие

Фото: ЕНПФ

В структуре портфеля пенсионных активов львиную долю, или более 64% занимают государственные ценные бумаги РК и иностранных государств, МФО и ноты Нацбанка. На втором месте корпоративные облигации РК и иностранных эмитентов - 16,87%. Активы, находящиеся во внешнем управлении инвестиционных управляющих составляют - 10,44%. На депозиты, в том числе в казахстанских и иностранных банках приходится менее 6%.

"Основную долю совокупного инвестиционного портфеля, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и корпоративные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан – 46,9% и 18,1% от общего объема инвестированных пенсионных активов, соответственно", – говорится в обзоре "Текущее состояние накопительной пенсионной системы РК".

При этом общий размер пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении у управляющих инвестиционным портфелем, по состоянию на 1 июня 2023 года составил 9,1 млрд тенге.

пенсии, управление, статистика

Фото: ЕНПФ

Иностранные инвестиции

Как отмечалось выше, пенсионные накопления казахстанцев с целью обеспечения сохранности средств инвестируются не только в казахстанские государственные и ценные бумаги, но и в активы других государств.

В разрезе стран, больше всего инвестировано в ценные бумаги США и Мексики, доля МФО составляет менее 3%.

пенсии, накопления, инвестиции

Фото: Zakon.kz

Среди управляющих инвестиционным портфелем, значительная доля пенсионных активов, инвестированных в США, находится под управлением Jusan Invest, далее следует Halyk Global Markets и BCC Invest.

пенсионные активы, портфель, структура

Фото: Zakon.kz

В целом количество счетов вкладчиков на 1 июня 2023 года по сравнению с началом 2023 года, по обязательным пенсионным взносам увеличилось на 0,4% и составило 10,9 млн. По добровольным пенсионным взносам прирост на 4,2% до 373,3 тысяч. По обязательным профессиональным пенсионным взносам рост плюс 3,3% или более 614 тысяч вкладчиков.

вкладчики, количество

Фото: АРРФР

Пенсионные выплаты к июню 2023 года увеличились на 172 млрд тенге или 3% достигнув 5,8 трлн тенге. В том числе единовременные выплаты на улучшение жилищных условий составили 3,2 трлн тенге, прибавив 43,4 млрд, а 340,5 млрд пришлось оплату лечения, рост – 20,8 млрд тенге.

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Ольга Кудряшова
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