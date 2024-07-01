Инвестирование пенсий: в Нацбанке рассказали, как и во что инвестируются пенсионные накопления казахстанцев

Какие изменения произошли в структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов, как инвестируются пенсионные накопления казахстанцев, и во что будут вкладываться деньги в текущем году, в материале Zakon.kz.

По данным Национального банка РК портфель пенсионных активов ЕНПФ с апреля 2014 года вырос с 4 трлн до 19,1 трлн тенге. При этом согласно информации ЕНПФ в инвестиционном портфеле пенсионных активов под управлением Нацбанка на 1 июня 2024 года наибольшую долю занимают государственные ценные бумаги (ГЦБ) Министерства финансов РК – 45,64%.

Фото: Национальный банк РК

По словам заместителя директора департамента монетарных операций Национального Банка РК Нуржана Нургазина в структуре портфеля помимо ГЦБ, также присутствуют облигации квазигосударственного сектора РК, которые составляют 10%, иностранные активы порядка 31%, финансовые инструменты банков второго уровня, облигации международных финансовых организаций, а также инструменты денежного рынка.

В рамках семинара "Как регулируется финансовый рынок Казахстана и какие изменения принесут рынку ключевые проекты регулирующих органов" спикер поделился, что помимо покупки ГЦБ Нацбанк планирует в течение 2024–2025 годов приобретать облигации холдинга "Байтерек", фонда Самрук–Казына и облигации банков второго уровня.

При этом Нуржан Нургазин подчеркнул, что Нацбанк не изымает и не расходует деньги из пенсионного фонда, а именно инвестирует их с целью получения дополнительного дохода, что в конечном счете положительно отражается на пенсионных счетах казахстанцев.

"При покупке облигаций квазигосударственного сектора, к примеру Байтерека, ставка всегда будет рыночной и будет выше ГЦБ примерно на 85 базисных пунктов. То есть, если сейчас ГЦБ торгуются по ставке 14,5%, прибавив 0,85%, получаем ставку – 15,3%", – объяснил спикер.

Он добавил, что финансирование в данном случае должно быть направлено на диверсификацию и рост экономики. А в случае инвестирования пенсионных активов в облигации банков второго уровня, не допускается кредитование потребительских займов, торговли, жилищного строительства. В целом информацию о любых сделках, связанных с инвестированием пенсионных активов можно найти в отчетах Нацбанка и ЕНПФ, там же можно проверить состав портфеля инвестиций и доходность за определенный период.

Так, начиная с текущего года уже были приобретены облигации Байтерека. Первый выпуск на 190 млрд тенге состоялся в январе для финансирования транспортной инфраструктуры. Из них 173 млрд тенге – приходится на ЕНПФ, 17 млрд тенге – рыночные инвесторы. Следующее размещение прошло 23 мая, и еще одно 21 июня. Общая сумма двух выпусков составила 250 млрд тенге и была направлена на финансирование субъектов агропромышленного комплекса.

"Помимо институциональных инвесторов, БВУ, брокерских организаций, данные облигации может купить даже физическое лицо. Эти бумаги проходят публичное размещение на Казахстанской фондовой бирже, и обычно о таких выпусках сообщается заранее", – добавил Нуржан Нуртазин.

Валютные инвестиции

Спикер также рассказал, что в структуре портфеля увеличилась валютная составляющая. С начала года валютная позиция увеличилась с 31,8% до 34,8%. Всего с 2014 года валютная доля увеличилась практически вдвое – с 17% до почти 35% в мае 2024 года.

По его словам в целях повышения доходности в долгосрочном периоде и диверсификации портфеля пенсионных активов проводится работа по увеличению более доходных финансовых инструментов путем приведения текущей структуры валютного портфеля к установленному целевому распределению по классам активов.

Фото: Национальный банк РК

"Целевая локация – это когда вы через набор инструментов пытаетесь найти оптимальный эффективный портфель, который при приемлемом риске даст хорошую доходность", – пояснил Нуртазин.

Стратегическая локация валютного портфеля выглядит так: облигации развитых стран (в частности ГЦБ США) – 30%, облигации развивающихся стран – 25%, корпоративные облигации – 20%, акции – 25%.

"Мы к этому целевому распределению идем путем передачи активов частным управляющим компаниям и какой-то частью, там, где у нас есть опыт, управляем сами", – уточнил спикер.

По данным Нацбанка, в рамках целевого стратегического распределения валютного портфеля, установленного Инвестиционной декларацией ЕНПФ, зарубежным управляющим компаниям с марта 2018 года поэтапно передано 5,8 млрд долларов США.

При этом следует пояснить, что под передачей активов зарубежным управляющим компаниям понимается не фактический перевод средств, а наделение данных компаний полномочиями по управлению активами, тогда как сами активы остаются на счетах Национального банка в банке–кастодиане. Соответственно каких-либо рисков для казахстанских вкладчиков в данном случае нет.