Эксперт назвал причину экстремальной жары в мире

Причиной экстремальной жары в мире в этом году стало развитие процессов глобального потепления, уверен эксперт из Китая, сообщает Zakon.kz.

Так младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ прокомментировал потепление в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае до 52,2 градуса Цельсия, передает РИА Новости.

"Возникновение экстремально высоких температур в Синьцзяне связано не только с краткосрочной синоптической обстановкой, но и с долгосрочным процессом потепления климата", - говорит ученый.

По его словам, эти процессы продолжаются, что приводит к увеличению эпизодов экстремально высоких температур.

Ранее корреспонденты Zakon.kz показали, как спасаются от жары в Шымкенте, Алматы и Павлодаре.