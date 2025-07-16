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Наука и технологии

Что делают бьюти-компании для охлаждения своих клиентов в жару

Бьюти и wellness-компании охлаждают своих клиентов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 08:21 Фото: pixabay
На днях стало известно, как бьюти и wellness-компании изощряются, чтобы охладить своих клиентов в экстремальную жару, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WWD, популярность набирают "замороженные" продукты – например, тонирующие патчи Sofie Pavitt Face. Rhode выпустили дроп с устройством, которое магнитится внутри холодильника для охлаждения продуктов из линейки.

Dermalogica разрабатывают средства вроде BioLumin-C Heat Aging Protector. Помимо защиты от солнца они решают проблемы окислительного стресса.

Бельевая марка ThirdLove запускает коллекцию TempSync с технологией терморегуляции, которая "использует натуральные вулканические минералы для испарения пота". Пижамный бренд Rani Lounge применяет технологию Filium для создания водоустойчивых тканей.

Изменение климата трансформирует и индустрию туризма. Booking предсказывает, что "ноктуризм" или ночной туризм станет одним из главных трендов в ближайший год. Курорты адаптируются к бегству путешественников от жары и предлагают программы наблюдения за звездами, ночные походы и йогу. Эксперты прогнозируют бум туризма в места с умеренным климатом, вроде Канады и Англии.

Тем временем сотрудников популярного кофейного бренда Starbucks обязали выполнять дополнительную рабочую функцию.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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