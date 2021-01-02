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Сколько казахстанцев выздоровело от COVID-19 за сутки

Фото: inbusiness.kz 2 января 2021, 11:18

Количество выздоровевших от коронавируса в Казахстане выросло до 143607.

В Казахстане за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 532 человека, передает zakon.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

По регионам:

город Нур-Султан - 21

Акмолинская область - 55

Алматинская область - 61

Атырауская область - 121

Восточно-Казахстанская область - 118

Западно-Казахстанская область - 6

Карагандинская область - 31

Павлодарская область - 64

Северо-Казахстанская область - 53

Туркестанская область - 2

Итого выздоровевших в Казахстане - 143607.

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