"Пусть сбудутся мечты": вдова Асанали Ашимова обратилась к 18-летнему сыну

Сегодня, 20 января 2026 года, младшему сыну Асанали Ашимова исполнилось 18 лет. Об этом рассказала вдова казахстанского актера Багдат. Ашимова опубликовала совместное фото отца с сыном и оставила поздравление, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, совершеннолетнему Ансару пожелали долгих лет жизни и исполнения заветных желаний.

"Твой отец мечтал, чтобы ты научился ездить на лошади. Пусть и все твои мечты сбудутся!" Багдат Ашимова

К поздравлениям присоединились и пользователи Instagram. В комментариях они вспомнили талант, человеческую мудрость и выдающееся мастерство отца именинника – легендарного актера Асанали Ашимова.

23 декабря 2025 года Асанали Ашимова проводили в последний путь в Алматы.

Материал по теме Прощание с Асанали Ашимовым в Алматы – фоторепортаж

Ашимов скончался 21 декабря в возрасте 88 лет. Его родным и близким президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования.