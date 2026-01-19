#Казахстан в сравнении
Эксперт предложил провести поэтапную девальвацию тенге – что говорят в правительстве

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 16:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Директор Института экономической политики, член Национального курултая при президенте РК Кайырбек Арыстанбеков на пленарной сессии 5-го заседания Нацкурултая предложил провести девальвацию тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, поэтапная ползучая девальвация тенге поможет стимулировать национальный экспорт.

"По итогам 11 месяцев у нас экспорт сократился на 4,2%, а импорт увеличился на 4,5%. Мы готовы аргументировать свои доводы. Есть условия для поэтапной ползучей девальвации. По итогам 9 месяцев у нас дефицит составил 7 млрд долларов. Мы лидеры в ЕАЭС по инфляции", – сказал Арыстанбеков.

На предложение эксперта ответил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

"Девальвацию мы вообще не обсуждаем. Потому что мы уже проходили все эти вопросы. Без развития экспорта это зависит не только от курсовой разницы. Это финансовая помощь экспортерам. А экспорт зависит от глубины твоей переработки и от того, как ты используешь свои конкурентные преимущества. Если мы курс отпустим, экспортерам будет хорошо, но тогда импортерам будет плохо, я имею в виду экономику простых вещей. А это значит, что простым гражданам будет плохо. Разрыв в доходах тогда расширится еще больше. Это немного популистские вещи", – отметил Жумангарин.

Ранее мы писали, что помощник Касым-Жомарта Токаева раскрыл детали заседания Национального курултая, который состоится 20 января 2026 года в Кызылорде.

Азамат Сыздыкбаев
