Право

Переоборудование авто: внесены изменения в правила

Фото: pexels
Министр внутренних дел приказом от 12 января 2026 года внес изменения и дополнения в Инструкцию по организации деятельности подразделений административной полиции в области дорожной безопасности и соблюдения регламентов, нормативов и стандартов, сообщает Zakon.kz.

В частности, инструкция дополнена новым пунктом о том, что после внесения изменений в конструкцию транспортное средство предоставляется в аккредитованную испытательную лабораторию для оценки соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных автомототранспортных средств", а также Национального стандарта РК СТ РК 1418-2018 "Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие положения и технические требования" и оформления соответствующего протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесения изменений.

При этом уточняется, что для оформления свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности владелец (представитель владельца) представляет в административную полицию следующие документы:

  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • решение территориального подразделения органа государственного управления в сфере безопасности дорожного движения о возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства;
  • в случаях, не предусмотренных приложением 9 к ТР ТС 018/2011, заключения о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства (предварительная техническая экспертиза или технические условия на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, разработанные изготовителем базового транспортного средства или производителем работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства, утвержденные изготовителем базового транспортного средства и согласованные с органом государственного управления в сфере безопасности дорожного движения);
  • протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесения изменений в его конструкцию;
  • диагностическую карту технического осмотра, оформленную по результатам проверки технического состояния транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями, требованиям технических регламентов, стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Приказ вводится в действие с 27 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
