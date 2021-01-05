Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Как распределились регионы Казахстана по "цветным" зонам после Нового года?

Фото: акимат Атырау 5 января 2021, 10:55

В "желтой" зоне находятся: Алматы, Нур-Султан, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская и Атырауская области.

Уже два дня в Казахстане нет ни одного региона, находящегося в красной зоне, передает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 января 2021 года, в "красной" зоне нет ни одного региона. Такая же ситуация наблюдалась и на 4 января.

В "желтой" зоне находятся: Алматы, Нур-Султан, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская и Атырауская области.

Остальные регионы - в "зеленой" зоне.

За сутки на 5 января в РК выявили 723 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬2
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
У пациентов с COVID-19 из разных этнических групп, болезень влияет по-разному
Каскадерский «Оскар» за трюки в фильме «Томирис» доставили в Казахстан