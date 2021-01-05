Как распределились регионы Казахстана по "цветным" зонам после Нового года?

В "желтой" зоне находятся: Алматы, Нур-Султан, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская и Атырауская области.

Уже два дня в Казахстане нет ни одного региона, находящегося в красной зоне, передает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 января 2021 года, в "красной" зоне нет ни одного региона. Такая же ситуация наблюдалась и на 4 января.

В "желтой" зоне находятся: Алматы, Нур-Султан, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская и Атырауская области.

Остальные регионы - в "зеленой" зоне.

За сутки на 5 января в РК выявили 723 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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