Отменить блокировку счетов банковских должников требует депутат
Депутат Мажилиса Парламента Мурат Абенов на пленарной сессии 5 заседания Национального курултая предложил усилить ответственность банков в части мониторинга платежеспособности клиента, передает корреспондент Zakon.kz.
Мажилисмен уверен, что банкам выгодно выдавать потребительские кредиты.
"Несколько лет назад они протащили норму в законодательство, и дают их кому попало, не смотрят на коэффициент долговой нагрузки. Рассрочка – это тоже кредит. Они всем подряд раздают, усиливая долговую нагрузку. Инфляция растет, потому что они под 50% дают, но все сваливают на правительство", – сказал Абенов.
Он также предложил отменить блокировку счетов банковских должников.
"Хотел сказать о блокировке счетов частным гражданам. Сейчас у нас выросла закредитованность населения в 2 раза. Банки нашими государственными руками блокируют счета казахстанцев – они потом не могут устроиться на работу, оплатить коммуналку, штраф заплатить. Мы их загоняем в долги только потому, что банк не проверил платежеспособность клиента. Я думаю, это нужно либо отменить полностью, либо разрешить блокировать лишь 30% счетов", – добавил депутат.
Ранее председатель АРРФР Мадина Абылкасымова доложила главе государства ситуацию с должниками и банкротством.
