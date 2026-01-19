#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
512.16
594.72
6.57
Общество

Отменить блокировку счетов банковских должников требует депутат

Коммунальные услуги, квитанция, квитанции, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 16:46 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента Мурат Абенов на пленарной сессии 5 заседания Национального курултая предложил усилить ответственность банков в части мониторинга платежеспособности клиента, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен уверен, что банкам выгодно выдавать потребительские кредиты.

"Несколько лет назад они протащили норму в законодательство, и дают их кому попало, не смотрят на коэффициент долговой нагрузки. Рассрочка – это тоже кредит. Они всем подряд раздают, усиливая долговую нагрузку. Инфляция растет, потому что они под 50% дают, но все сваливают на правительство", – сказал Абенов.

Он также предложил отменить блокировку счетов банковских должников.

"Хотел сказать о блокировке счетов частным гражданам. Сейчас у нас выросла закредитованность населения в 2 раза. Банки нашими государственными руками блокируют счета казахстанцев – они потом не могут устроиться на работу, оплатить коммуналку, штраф заплатить. Мы их загоняем в долги только потому, что банк не проверил платежеспособность клиента. Я думаю, это нужно либо отменить полностью, либо разрешить блокировать лишь 30% счетов", – добавил депутат.

Ранее председатель АРРФР Мадина Абылкасымова доложила главе государства ситуацию с должниками и банкротством.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Депутат Абенов: Законодательство было выстроено под бизнес-лобби
11:47, 08 октября 2025
Депутат Абенов: Законодательство было выстроено под бизнес-лобби
Эксперт предложил провести поэтапную девальвацию тенге – что говорят в правительстве
16:27, Сегодня
Эксперт предложил провести поэтапную девальвацию тенге – что говорят в правительстве
Депутаты предлагают ограничить количество выдаваемых SIM-карт на одного человека
13:09, 02 апреля 2025
Депутаты предлагают ограничить количество выдаваемых SIM-карт на одного человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: