Казахстанские дети с эпилепсией остались без лекарств

Уже несколько лет мамы и папы просят чиновников включить 14 препаратов в перечень льготных.

Родители детей с эпилепсией просят расширить перечень льготных лекарств. Они уверяют, льготные препараты закончились в поликлиниках еще до Нового года, а новая партия пока не поступила, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Чтобы спасти малышей от мучительных судорог, мамы и папы вынуждены сами закупать медикаменты. Но это еще полбеды. Льготные лекарства - их всего шесть - подходят не всем. Остальные приходится заказывать за границей.

В семье Турдубековых вся жизнь расписана по часам. Поясняют, такой график необходим. С его помощью следят за состоянием шестилетнего Даутжана. Мальчик не видит, не говорит и сильно отстает в развитии. Ребенка с детства мучает эпилепсия. Порой судороги случаются до 15 раз в день.

Мы все препараты, которые зарегистрированы в Казахстане, попробовали - ни один не помог. Мы попали в частную клинику и нам посоветовали "Фризиум" - и он помог. Судороги сократил и в количестве, и в продолжительности. Мы комбинируем ее с "Кеппрой", ее выдают вроде в поликлинике, но добиться его проблематично. Подходим в поликлинике, там говорят: "Завтра оформим, подождите, подождите". Я ее тоже покупаю, - сказала Диана Турдубеккызы.

Теперь вся жизнь маленького Даутжана зависит от этой таблетки. В месяц ему надо четыре пачки, а это около 50 тысяч тенге. Но страшно даже не это. В аптеках лекарства не найти. Родные заказывают его за границей. Признаются, в пандемию делать это стало сложнее.

Невозможно каждый день смотреть, как страдает наш сын. Каждодневные судороги - 15 раз в день. Он падает, бьется, очень страдает. Это боль, это невыносимо. Это каждый раз будто умирает ребенок, - сказала она.

Не лучше ситуация и в семье Тюлюкиных. Уже три года они бьются за жизнь девятилетней Анечки. На вид девочка ничем не отличается от сверстников и даже учится в школе. На деле ее мучает эпилепсия. И каждый приступ - как шаг назад.

Это единственный препарат, который поддается для нашего заболевания. Другой нам не подойдет, только "Сабрил". Он сдерживает судороги и позволяет ребенку развиваться. Только благодаря этому препарату ребенок живет. Если мы не будем его получать, она погибнет, - сказала Вера Тюлюкина.

На закуп лекарств семья тратит до 200 тысяч в месяц. Признаются, сумма неподъемная. У Ани есть и другие заболевания, которые тоже требуют лечения. И каждый день семья хочет лишь одного.

Мы просто умоляем, чтобы включили "Сабрил" и другие препараты, которые не зарегистрированы, чтобы дети могли получать их бесплатно. Чтобы дети могли жить полноценной жизнью, - сказала она.

Только в Алматы в подобной ситуации находится больше 200 детей. Всем необходимы дорогостоящие лекарства, которые в казахстанских аптеках не купить. Уже несколько лет мамы и папы просят чиновников включить 14 препаратов в перечень льготных. Пока бесплатно выдают только шесть. Но этого недостаточно, уверяют родные.

Не всегда эти шесть препаратов, а чаще сейчас мы видим, они не показывают себя благополучно в работе. Этих действующих веществ на сегодня уже недостаточно. И когда в апреле 2020 года был изменен протокол лечения эпилепсии, все сообщество родительское, честно сказать, было радо. Мы посчитали, раз они внесены в протокол лечения эпилепсии, это обозначает, что теперь мы сможем получать эти препараты и наши дети будут ими обеспечены. Однако это не случилось, - отметила директор ОФ помощи детям с эпилепсией "Кен Журек" Светлана Киричкова.

В Минздраве пояснили: включить спорные препараты в список льготных возможно, но делать это должны местные органы. Именно они формируют списки недостающих лекарств и направляют их в министерство.

Проектом предусмотрено, что решение о дополнительном обеспечении лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами, не включенными в перечень, принимается местными представительными органами согласно клинических протоколов лечения, независимо от наличия государственной регистрации в Республике Казахстан и утвержденной предельной цены. пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Сейчас проект открыт для обсуждений. В ведомстве пообещали рассмотреть все отклики. Но поможет ли это получить детям долгожданные лекарства, пока неясно. Родители опасаются, бумажный вопрос может затянуться. Главное, чтобы эта помощь не стала последней.

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