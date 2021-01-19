Фото депутатов без масок прокомментировали в маслихате Семея

Просто сняли маску, сфотографировались и тут же надели.

Секретарь городского маслихата Семея Бейсенбек Акжалов высказался по поводу нашумевшей фотографии, на которой депутаты нового созыва запечатлены без масок и соцдистанции, сообщает Arnapress.kz.

По словам Бейсенбека Акжалова, фотографий действительно было две. Первым сделали снимок в масках.

Потом люди изъявили желание сделать фото на память без масок. Среди нас депутатов есть два-три квалифицированных врача, они сказали, если мы задержим буквально на 30 секунд дыхание, не будем дышать, нас просто сразу же сфотографируют. В этом никаких нарушений нет и все. Мы же не ходили, не перестраивались. Просто сняли маску, сфотографировались и тут же надели. Я не вижу здесь никакой крамолы, − прокомментировал Бейсенбек Акжалов.

Тем временем, инцидент с фотографией депутатов сейчас изучают в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Семея.

Мы переслали секретарю маслихата, разбираемся, он должен ответить. Они говорят, что на минутку сняли маски и сфотографировались. Это, конечно, нельзя, сейчас социальную дистанцию надо соблюдать, масочный режим везде. Мы со своей стороны разбираемся, − сообщил руководитель УСЭК Семея Берик Тлебалдин.

Напомним, депутатский снимок "без масок" был сделан на первой организационной сессии маслихата VII созыва, а потом просочился в соцсети, вызвав общественный резонанс.

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