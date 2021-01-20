Украли смартфон и оформили кредит: казахстанцы рассказали о новых видах мошенничества

В банке, через который проводили операции, аннулировать заем не могут.

Украли смартфон и с него оформили кредит. На новые виды мошенничества пожаловались казахстанцы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Аstanatv.

Не помогла ни срочная блокировка счета, ни обращение в полицию. Люди стали уязвимее перед технологиями будущего, считают и в Ассоциации финансистов Казахстана. По последним данным, только за прошлый год за совершение интернет-мошенничеств в Нур-Султане привлекли к уголовной ответственности 97 человек. Но еще сотни на свободе.

Турсунгали Абылханов теперь должен банку 900 тысяч тенге, за покупку, которую, как он говорит, не совершал. На минувшей неделе у вахтовика в столичной гостинице украли сотовый телефон. С него, через мобильное приложение, воришка оформил в кредит смартфон и два телефона. Расплатился QR-кодом, а на выдаче товара в магазине представился родственником заемщика-покупателя. И продавцы без препятствий выдали товар. Пострадавший уверен, что мошенник просто подсмотрел его защитные пароли.

Со мной вместе лежал парнишка молодой, украл у меня телефон. Увидел код, узнал это все и украл, убежал. Я сразу же, в 16.10 украли, в 16.37 я заблокировал код. Мошенник от моего телефона разблокировал, ИИН, все назвал и за меня получил товарный кредит. пострадавший Турсунгали Абылханов

Гульнар стала жертвой мошенников другой специализации. Женщине позвонили якобы менеджеры банка. Сообщили, что кто-то пытается снять с ее карты деньги и предложили для сохранности сбережений перевести их на так называемый страховочный счет. 700 тысяч тенге "прогнали" с депозита женщины и обратно, а по пути уговорили взять денежный кредит еще на 600 тысяч тенге. Теперь астанчанке придется вернуть банку миллион. К слову, от действий таких мошенников за год пострадало еще более 300 жителей столицы.

Да, я перевела два раза на два счета, разных два счета перевела. Один был счет зарегистрирован, они прям фамилию имя мне продиктовали. У меня записано все, фамилия имя, мужчина. А второй на женщину, на женщину перезаписан номер. пострадавшая Гульнара Агатаева

В банке, через который проводили операции, аннулировать заем не могут. Говорят, клиент собственноручно оформляла кредит и переводила деньги. А в случае с телефоном Турсынгали Абылханова служба безопасности банка совместно с полицией ведет расследование. В Ассоциации финансистов Казахстана усомнились в правдивости истории. Говорят, просто так невозможно оформить кредит на покупки при этом имея только смартфон. Как минимум нужно знать пароль от интернет-банкинга.

И даже куар, о котором говорят, что он там не понятно забрали товар все-таки из магазина или, не забрал. Тоже есть версия, что забрали, используя куар. Но для того, чтобы дойти до куара, тоже нужен этот пароль, значит, он был доступен этому третьему лицу и здесь должно быть расследование, как все это произошло. директор по защите прав потребителей ассоциации финансистов Казахстана Лаззат Усенбекова

Сейчас по факту кражи телефона заведено уголовное дело по статье "Тайное хищение чужого имущества". Виновному может грозить до трех лет лишения свободы. Если его найдут.

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