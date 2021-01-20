Минздрав РК назвал число умерших от COVID-19 за сутки

На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 25 038 человек (13 404 КВИ+ и 11 643 КВИ-).

Минздрав РК предоставил информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 20 января, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, от коронавируса скончались 8 человек, от пневмонии с признаками КВИ - 3.

На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 25 038 человек (13 404 КВИ+ и 11 643 КВИ-), из них в стационарах находятся – 6522 пациента, на амбулаторном уровне – 18 516.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 307 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 61;

• на аппарате ИВЛ – 34.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 18 января зарегистрировано 118 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровело 149 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 46 984, случаев с летальным исходом – 545, всего выздоровели – 34 805 человек.

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