Минздрав РК назвал число умерших от COVID-19 за сутки

Приложение zakon.kz
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На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 25 038 человек (13 404 КВИ+ и 11 643 КВИ-).
Минздрав РК предоставил информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 20 января, сообщает zakon.kz.
Согласно информации, от коронавируса скончались 8 человек, от пневмонии с признаками КВИ - 3.
На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 25 038 человек (13 404 КВИ+ и 11 643 КВИ-), из них в стационарах находятся – 6522 пациента, на амбулаторном уровне – 18 516.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 307 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести – 61;
• на аппарате ИВЛ – 34.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 18 января зарегистрировано 118 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровело 149 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 46 984, случаев с летальным исходом – 545, всего выздоровели – 34 805 человек.
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