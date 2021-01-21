Казахстанцев и оралманов освободили от представления отчета о своих зарубежных счетах

Вопрос об изменениях в Налоговом кодексе, вступивших в силу с нового года, был задан в блоге главы КГД.

С 1 января 2021 года у граждан РК, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в РК, не возникает обязательство по отражению денег на банковских счетах в иностранных банках в форме 240.00. Об этом сообщил председатели Комитета госдоходов Марат Султангазиев, передает zakon.kz.

Вопрос об изменениях в Налоговом кодексе, вступивших в силу с нового года, был задан в блоге главы КГД.

Как следует из ответа, действительно, законом РК от 10 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон РК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" исключен подпункт 11) пункта 1 статьи 363 Налогового кодекса.

Соответственно, у граждан Республики Казахстан, оралманы и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, которые имеют по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, превышающей 141-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, не возникает обязательство по отражению таких данных в декларации по индивидуальному подоходному налогу (ФНО 240.00). Марат Султангазиев.

В частности, в исключенном 11 пункте говорилось, что представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу: граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, которые имеют по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, превышающей 141-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода.

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