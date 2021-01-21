Карантинные меры усилят в ЗКО

Ограничительные меры вводится на территории ЗКО с 25 января по 7 февраля 2021 года.

Главный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев подписал постановление об усилении карантинных мер, сообщает zakon.kz.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Западно-Казахстанской области, а также с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории ЗКО с 25 января по 7 февраля 2021 года введут следующие ограничительные меры:

запретить проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

запрет деятельности всех развлекательных объектов (кинотеатров, театров, объектов культуры (репетиции), банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, бильярд, компьютерных и игровых клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп);

перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на "дистанционную" форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения.

На "дистанционную" форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме.

в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции не менее 2 (двух) метров;

организацию работы Центров обслуживания населения (далее - ЦОН), в том числе спецЦОНов с установлением графика работы ЦОНов (спецЦОНов) в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов, в субботние дни с 09:00 до 14:00 часов. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот, EgovKZBot 2.0;

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения;

- комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9,11 (12) классы: 70% предметов в штатном режиме, 30 % - в дистационном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс -1 кабинет, одновременное нахождение не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима).

- в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования студентов 1 курсов со II семестра 2020-2021 учебного года перевести на комбинированный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях;

сауны, SPAцентры в будние дни: с 09.00 часов до 23.00 часов, (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) и с приостановлением работы субботние и воскресные дни.

религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя. Запретить проведение массовых коллективных мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других);

продовольственные и непродовольственные открытые рынки (график работы с 09.00 часов до 17.00 часов при соблюдении требований Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан" от 25 декабря 2020 года №67 (далее- ГГСВ РК № 67) и приостановлением работы воскрестные дни.

продовольственные и непродовольственные крытые рынки (график работы с 09.00 часов до 17.00 часов), с соблюдением требований ГГСВ РК №67, и с приостановлением работы субботние и воскрестные дни.

торговые дома и центры (график работы с 10.00 часов до 23.00 часа, заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя). С соблюдением требований ГГСВ РК №67 и с приостановлением работы субботние и воскресные дни, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток расположенных в них.

непродовольственные магазины (график работы с 10.00 часов до 23.00 часа, заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя). С соблюдением требований ГГСВ РК №67 и с приостановлением работы субботние и воскресные дни.

объектам общественного питания (график работы с 09.00 часов до 20.00 часов заполняемость не более 50%, но не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий) с соблюдением требований ГГСВ РК №67.

- объекты общественного питания осуществляющие деятельность путем доставки и на вынос – график работы с 09.00 до 23.00 часов с соблюдением требований ГГСВ РК №67.

- разрешить деятельность фудкортов только на доставку и на вынос, с соблюдением требований ГГСВ РК №67;

салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя);

спортивно-оздоровительные объекты (фитнес центры, бассейны, спортивные и тренажерные залы и др.) - по предварительной записи, заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя и с приостановлением деятельности в субботние и воскресные дни.

приостановить движение межрайонных/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов).

Работа общественного транспорта (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест), при соблюдении требований ГГСВ РК № 67.

Настоящее постановление вводится в действие с 25 января 2021 года.

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