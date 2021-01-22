Резкое увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 зафиксировали в РК

За прошедшие сутки зарегистрированы 1430 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 января в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1430 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 173 842 случая, из них:

в городе Алматы - 20 880 (+130), в городе Нур-Султан - 20 810 (+231), в ВКО - 19 710 (+41), в Атырауской области - 15 297 (+111), в Карагандинской области - 13 066 (+75), в Павлодарской области - 11 249 (+235), в ЗКО - 10146 (+61), в СКО - 9878 (+91), в Костанайской области - 9003 (+125), в Акмолинской области - 8853 (+163), в Алматинской области - 8537 (+78), в городе Шымкент - 5771 (+14), в Жамбылской области - 5361 (+19), в Туркестанской области - 3959 (+13), в Мангистауской области - 3938 (+16), в Актюбинской области - 3868 (+17), в Кызылординской области - 3516 (+10). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1076 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 198, в городе Алматы - 107, в Акмолинской области - 76, в Актюбинской области - 4, в Алматинской области - 39, в Атырауской области - 63, в ВКО - 133, в Жамбылской области - 14, в ЗКО - 36, в Карагандинской области - 55, в Костанайской области - 60, в Кызылординской области - 7, в Павлодарской области - 118, в СКО - 146, в Туркестанской области - 20.

Всего в стране выздоровели 157 597 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!