В ВКО продлевают карантин до 7 февраля

Постановление вступает в силу с 25 января 2021 года и действует до его официальной отмены.

И.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области внес изменения в постановление о карантине в регионе, сообщает zakon.kz.

Ограничительные меры продлеваются с 25 января по 7 февраля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Устанавливаются два санитарных поста со стороны Павлодарской области и четыре санитарных поста на автопереходах через госграницу РК в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 ед.).

Въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) разрешается лишь сотрудникам организаций жизнеобеспечения населения, а также:

лица, выезжающие и въезжающие по медицинским показаниям; лица, находившиеся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах; транзитные пассажиры и автоперевозчики грузов; транспортные средства, перевозящие вахтовых работников;

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

Постановление вступает в силу с 25 января 2021 года и действует до его официальной отмены.

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