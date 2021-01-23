Прием заявок на досрочное снятие пенсионных стартовал в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Сайт, на котором вкладчики смогут подать заявку, заработал в 9.00 по времени Нур-Султана.
Прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений стартовал в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Сайт, на котором вкладчики смогут подать заявку, заработал в 9.00 по времени Нур-Султана.
Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста" предоставил гражданам право использования части своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.
Воспользоваться этим правом смогут вкладчики, которые, за счет перечисления регулярных и в полном объеме пенсионных взносов, сформировали накопления, превышающие порог минимальной достаточности и позволяющие в будущем получать пенсионные выплаты не ниже размера минимальной пенсии.
При этом пенсионные накопления, доступные для использования гражданами, включают не только обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы, но и полученный от их инвестирования инвестиционный доход.Кто сможет снять свои пенсионные накопления на жилье и лечение
Правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться:работающие граждане, в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей "порог достаточности" в соответствующем возрасте; лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений; состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%). Что включает в себя "порог минимальной достаточности пенсионных накоплений"
В соответствии с законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан термин "порог минимальной достаточности пенсионных накоплений" включает фактическую сумму пенсионных накоплений вкладчика, а также его будущие пенсионные взносы и инвестиционный доход, которые позволят при достижении пенсионного возраста обеспечить ему пенсионный доход не менее минимальной пенсии. При этом в расчет принято, что будущие взносы будут отчисляться с доходов не ниже размера минимальной заработной платы. Если доходы будут выше, то порог минимальной достаточности будет сформирован быстрее, а выплаты после выхода на пенсию будут больше минимальной пенсии.
Методика и параметры для расчета порогов достаточности определяются постановлением правительства Республики Казахстан и рассчитываются для каждого возраста отдельно.Предварительные размеры порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2021 год
Как проверить свои пенсионные накопления
Для проверки соответствия своих накоплений порогу достаточности вкладчики могут получить выписку с пенсионного счета в ЕНПФ в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в обновленном мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz в режиме онлайн.
Выписка содержит информацию о пороге достаточности и сумме, доступной для целевого использования.В Личном кабинете на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ доступны два способа авторизации: использовать электронную цифровую подпись либо ввести ИИН и пароль. Также проверить состояние своих накоплений можно посредством регулярного получения выписки на свой адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ. Для удобства и быстрого доступа к информации о своих накоплениях ЕНПФ запустил в мессенджере Telegram собственный бот, с помощью которого также можно получить выписку. Проверить свои пенсионные накопления можно и посетив региональные отделения АО "ЕНПФ" с документом, удостоверяющим личность. Жители отдаленных районов, где нет отделений ЕНПФ, могут обратиться в авторизованные отделения АО "Казпочта", список которых указан на сайте и выбрать любой удобный способ информирования.
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