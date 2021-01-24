1584 зараженных за сутки: новые случаи COVID-19 выявлены во всех регионах РК

Всего в стране подтверждено 176 974 случая.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 января Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1584 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 176 974 случая, из них:

в городе Нур-Султан - 21 274 (+229), в городе Алматы - 21 141 (+131), в ВКО - 19 804 (+42), в Атырауской области - 15 497 (+96), в Карагандинской области - 13 226 (+82), в Павлодарской области - 11 695 (+220), в ЗКО – 10 304 (+84), в СКО - 10 107 (+113), в Костанайской области - 9350 (+177), в Акмолинской области - 9299 (+237), в Алматинской области - 8712 (+92), в городе Шымкент - 5787 (+8), в Жамбылской области - 5408 (+20), в Туркестанской области - 3986 (+16), в Мангистауской области - 3960 (+11), в Актюбинской области - 3889 (+10), в Кызылординской области - 3535 (+16). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 839 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 215, в городе Алматы - 81, в Акмолинской области - 69, в Алматинской области - 33, в Атырауской области - 59, в ВКО - 23, в Жамбылской области - 17, в ЗКО - 25, в Карагандинской области - 40, в Костанайской области - 43, в Мангистауской области - 5, в Павлодарской области - 163, в СКО - 63, в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели от COVID-19 159 486 человек.

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