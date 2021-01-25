Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Токаев проведет расширенное заседание Правительства

Фото: Берик Уали 25 января 2021, 13:19

В ходе онлайн-мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны в 2020 году и рассмотрены планы на предстоящий период.

26 января пройдет расширенное заседание Правительства, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Завтра, 26 января, состоится расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева. В ходе онлайн-мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны в 2020 году и рассмотрены планы на предстоящий период, - написал он в Facebook.

Аккредитованные представители СМИ смогут в режиме реального времени осветить мероприятие в здании "Қазмедиа орталығы".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬150
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
"Спутник V": появилось новое предупреждение
Надевать сразу две маски, посоветовал главный инфекционист США