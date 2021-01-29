Кто находится в аутсайдерах по борьбе с коррупцией, рассказал Шпекбаев

В целом абсолютно все государственные органы и организации должны наращивать антикоррупционный потенциал своей работы и создавать условия, при которых сотрудники не смогут и даже не будут иметь желания совершать коррупционные действия.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии рассказал, какие ведомства не предпринимают меры по борьбе с коррупцией, передает zakon.kz.

По поручению главы государства определены госорганы, руководители которых не принимают активных мер по предотвращению коррупции. По итогам 2020 года — это министерства внутренних дел и сельского хозяйства, а также комитет государственных доходов, что подтверждается результатами социологического исследования Transparency Kazakhstan и уголовно-следственной практики. Алик Шпекбаев.

Он отметил, что несмотря на прямое поручение Елбасы о масштабировании проекта "Адалдық алаңы" на уровне всех регионов и центральных госорганов, МВД блокирует открытие проектного офиса, будто проблема бытовой коррупции там уже решена. Необъясним отказ и в проведении внешнего анализа коррупционных рисков.

МСХ по-прежнему остается одним из антилидеров по итогам комплексного антикоррупционного мониторинга. Ведомством не в полной мере исполняются наши рекомендации, особенно в части совершенствования порядка субсидирования сельхозтоваропроизводителей. Это создает не только коррупциогенность, но и ставит бизнес в неравные условия. Как говорится, богатые богатеют, бедные беднеют, - отметил глава Агентства.

По его словам, полноценные превентивные меры отсутствуют и у Комитета госдоходов, наглядным подтверждением чему служат регулярные жалобы граждан и бизнеса на систематические поборы в таможенных и налоговых органах.

В целом абсолютно все государственные органы и организации должны наращивать антикоррупционный потенциал своей работы и создавать условия, при которых сотрудники не смогут и даже не будут иметь желания совершать коррупционные действия, - заявил председатель Агентства.

По его словам, уже в ближайшее время будет разработан еще один антикорруционный пакет, включающий такие важные инициативы, как введение ответственности за незаконное обогащение, формирование комплексной системы защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, внедрение тестирования на профессиональную неподкупность Integrity check, введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки и отмена кратных штрафов за особо тяжкие коррупционные преступления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!