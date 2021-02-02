Казахстан приближается к "зеленой" зоне

Всего в стране подтвержден 189 131 случай.

Казахстан постепенно приближается к "зеленой" зоне по темпам распространения Covid-19, сообщает zakon.kz.

Согласно опубликованной матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 2 февраля, Казахстан находится близко к "зеленой" зоне.

Ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области; В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области;⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

За прошедшие сутки, 1 февраля, был зарегистрирован 1 161 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтвержден 189 131 случай.

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