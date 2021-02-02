Казахстан приближается к "зеленой" зоне

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Всего в стране подтвержден 189 131 случай.
Казахстан постепенно приближается к "зеленой" зоне по темпам распространения Covid-19, сообщает zakon.kz.
Согласно опубликованной матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 2 февраля, Казахстан находится близко к "зеленой" зоне.
Ситуация выглядит следующим образом:
В "красной" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области;⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
За прошедшие сутки, 1 февраля, был зарегистрирован 1 161 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтвержден 189 131 случай.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!