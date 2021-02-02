Почему вузы будут выдавать дипломы собственного образца и как защититься от подделок

Дипломы собственного образца дают работодателям возможность оценивать качество подготовки специалиста.

С этого года казахстанские вузы начнут выдавать дипломы собственного образца. Что это дает и как защититься от подделок, рассказал вице-министр образования и науки Мирас Дауленов, передает zakon.kz.

По его словам, в 2018 году был принят закон, расширяющий академическую и управленческую самостоятельность вузов, который дал возможность вузам разрабатывать собственные образовательные программы, формулировать результаты обучения, определять нагрузку студентов.

Как показали 2,5 года с момента принятия закона, выбранный путь по расширению академической самостоятельности вузов - правильный и обоснованный. Раньше для открытия вузом новой образовательной программы требовалось обращение в МОН, прохождение многочисленных экспертиз и занимало в среднем 2 года. За этот период сама образовательная программа переставала быть актуальной, так как рынок труда быстро меняется, работодатели постоянно ищут таланты с новыми компетенциями. Мирас Дауленов на своей странице в Facebook.

Теперь же, по словам Дауленова, вуз сам разрабатывает программу и вносит ее в Реестр образовательных программ МОН. Сегодня в Реестре более 9 тыс. образовательных программ вузов.

В итоге, отметил вице-министр, расширение академической самостоятельности привело к ответственности вузов за выдаваемый диплом.

Если вуз сам разрабатывает образовательную программу, то он должен отвечать за качество подготовки специалиста и за документ, подтверждающий такое качество. Требовать от вузов такой ответственности при дипломах государственного образца невозможно, так как ссылка на «МОН» в дипломе дает неверное восприятие о том, кто готовил специалиста и кто в конечном итоге отвечает за качество его знаний и навыков, - подчеркнул Мирас Дауленов.

Кроме того, считает он, шаблонные подходы в высшем образовании не просто вредят, они не дают возможности показать преимущество каждого вуза и не создают конкуренцию.

Вполне обоснованно, что вузы хотят отойти от единого шаблона и делать в дипломах ссылки на аккредитацию и сертификацию, прежде всего, для того, чтобы диплом признавался работодателями, - считает Дауленов.

Он полагает, что дипломы собственного образца дают работодателям возможность оценивать качество подготовки специалиста.

Заветная бумажка с надписями мелкого шрифта с шифром специальности и подписью членов ГАК - уже не залог трудоустройства. Нужно доказывать своими знаниями и навыками соответствие ожиданиям работодателей, которые хотят видеть весь спектр компетенций кандидата в дипломе, а не в шаблоне, - отметил он.

Кроме того, дипломы собственного образца должны соответствовать минимальным требованиям МОН. В дипломах должен быть указан вуз, наименование образовательной программы, данные выпускника, форма обучения, должна быть подпись ректора, который несет персональную ответственность за выданный диплом.

В каждом дипломе будет уникальный идентификационный номер, сгенерированный МОН. Каждый такой номер сохраняется в НОБД и привязывается к конкретному студенту. Это позволит в любое время проверить подлинность диплома. Совпадение номеров дипломов и их изменение исключается. Безопасность данных обеспечит применение технологии блокчейн и шифрование сведений, - пояснил вице-министр МОН.

Вместе с тем, по его словам, привязка дипломов собственного образца к НОБД позволит проверить, учился ли выпускник в вузе, на какой образовательной программе, когда защитил дипломную работу и когда получил диплом. Это нужно для борьбы с "продажей дипломов", в случае если бланки дипломов станут доступны третьим лицам.

Каждый диплом должен содержать защитные знаки. Это прямое требование закона "Об образовании".

Выдача вузом диплома человеку, который не учился в этом вузе, не завершил образовательную программу, будет основанием для лишения лицензии и отзыва аккредитации. Подделка дипломов собственного образца считается подделкой официальных документов. За такое деяние предусмотрена ответственность по статье 385 Уголовного кодекса, - резюмировал Мирас Дауленов.

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