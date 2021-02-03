Промышленные гиганты Карагандинской области должны увеличить местное содержание

Этот вопрос находится на постоянном контроле.

В Карагандинской области будут увеличивать местное содержание в закупках системообразующих компаний, сообщает сайт акимата Карагандинской области.

Этот вопрос находится на постоянном контроле. Позиция власти остается неизменной: работаете в регионе - приобретайте местные товары.

Аким области Женис Касымбек провел онлайн-совещание с участием промышленников и руководства "АрселорМиттал Темиртау". На встрече обсудили результаты развития местного содержания в 2020 году и планы на этот год.

Для увеличения местного содержания был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом области и "АрселорМиттал Темиртау" на 2020 год. В документ включили 49 товаропроизводителей региона. Акцент был сделан на увеличении объемов несырьевых товаров. По итогам года объем таких закупок составил 31,2 млрд тенге - в 6 раз больше, чем в 2019-м, - сказал руководитель Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Галымжан Жумасултанов.

По его словам, компания заключила контракты с 34 местными предприятиями. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

Галымжан Жумасултанов сообщил, что готовится для подписания меморандум на 2021 год. Ожидается, что компания увеличит закупку местных товаров.

Планы представил исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Вадим Басин. Он заявил о готовности компании и далее поддерживать несырьевой сектор.

Это выгодно и для нас - в отношении сокращения сроков поставок, качества продукции. Мы готовы тесно сотрудничать с предприятиями, работающими в Карагандинской области и на площадке СЭЗ "Сарыарка", - заверил Вадим Басин.

Участники встречи обсудили и проблемы, касающиеся ценообразования, прозрачности проведения закупок, поставок металла потребителям.

Был презентован ряд проектов по производству продукции, которая может быть востребована в металлургии.

На этот год мы ставим для себя задачу увеличить местное содержание минимум в два раза. У нас все есть для развития, потенциал большой. Необходимо обеспечить максимальную прозрачность проведения закупок с целью привлечения местных товаропроизводителей. Мы настаиваем на том, чтобы системообразующие компании поддерживали малый и средний бизнес. Для нас главное - сохранение рабочих мест, - подчеркнул Женис Касымбек.

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