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"Красная" зона по COVID-19 пополнилась еще одним регионом

Фото: gazeta.ru 4 февраля 2021, 10:09

Нур-Султан находится в "желтой" зоне.

Четыре региона Казахстана находятся в "красной" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 февраля.

Ситуация с распространением вируса по стране выглядит так:

  1. В "красной" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
  2. В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.
  3. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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