"Красная" зона по COVID-19 пополнилась еще одним регионом

Приложение zakon.kz
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Нур-Султан находится в "желтой" зоне.
Четыре региона Казахстана находятся в "красной" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 февраля.
Ситуация с распространением вируса по стране выглядит так:
- В "красной" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
- В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.
- В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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