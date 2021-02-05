Массовую гибель рыбы зафиксировали в Актюбинской области

На место ЧП выехали специалисты инспекции рыбного хозяйства, которые насчитали в водоеме более 800 погибших особей.

Массовая гибель рыбы произошла в Актюбинской области, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", сотни всплывших на поверхность карпов в пруду Хобдинского района обнаружили местные рыбаки. Они предположили, что обитатели водоема задохнулись.

Отмечается, что на место ЧП выехали специалисты инспекции рыбного хозяйства, которые насчитали в водоеме более 800 погибших особей.

Эксперты измерили глубину пруда и толщину льда, а также взяли пробы воды и рыбы. Нехватку воздуха инспекторы сразу исключили. Причина массовой гибели рыбы станет известна после получения лабораторных анализов.

Замер оксиметром показал 3,6 миллиграмм на литр. Это не смертельно для рыбы. Предварительная причина будет известна после результатов анализов пробы рыбы. руководитель отдела Актюбинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурболат Дуйсенов

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