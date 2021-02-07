"Синтетику" на 2 миллиона тенге изъяли у алматинца в Усть-Каменогорске

Курьер-закладчик приговорен к 10 годам лишения свободы.

В Усть-Каменогорске завершился уголовный процесс в отношении 37-летнего жителя Алматы, который приехал в Усть-Каменогорск для работы курьером-закладчиком психотропных веществ, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

В арендованной им квартире сотрудники Управления по противодействию наркопреступности обнаружили наркотическое вещество, именуемое как "Скорость", на сумму более 2 млн тенге. В ходе операции стражи порядка изъяли психотропные вещества и приспособление для фасовки и взвешивания. Сразу после задержания подозреваемый был взят под стражу. начальник ДП ВКО Сагат Мадиев

В ведомстве уточнили, что Специализированным межрайонным судом по уголовным делам ВКО мужчина был осужден по ст. 297 ч. 3 УК РК и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

За 2020 год в ВКО зарегистрировано 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических веществ, из них 41 - с целью сбыта и 9 - хранения в особо крупном размере. За последний год сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности было изъято более 5 кг синтетических психотропных веществ, - добавили в областном ДП.

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