Кульгинов блеснул английским на встрече с населением

Проходит отчетная встреча с населением.

Алтай Кульгинов на отчетной встрече с населением на один из вопросов ответил на английском языке, сообщает zakon.kz.

К нему обратился иностранец Диего Амадо из Мадрида, который проживает в столице уже четыре года.

По его словам, ему весьма понравилась презентация и появилось небольшое предложение.

На выходных в Мадриде закрывается часть центра от дорожного движения. Это с одной стороны, плюс для экологии, а с другой — активность граждан, которые добираются на велосипедах, гуляют, бегают и проводят активные выходные, - отметил он.

Кульгинов, в свою очередь, поблагодарил Амадо.

Я рад, что вы заинтересованы в развитии нашего города. Мы проводим сравнительный анализ, экспериментируем. У нас есть мастер-план под названием "Нур-Султан комфортный город". Он состоит из трех основных идей: здоровые люди, устойчивость и пригодность для жизни. Мы были бы рады видеть вас в нашей команде, - отметил аким на английском языке.

Диего Амадо согласился быть частью этого проекта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!