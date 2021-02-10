Соратник Навального объявлен в межгосударственный розыск

Приложение zakon.kz
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Он проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Соратника оппозиционера Алексея Навального, главу сети его региональных штабов Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщили РБК в Басманном суде.
Следственный комитет также потребовал его заочного ареста на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции в страну, - говорится в сообщении.
Волков проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста.
Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать, — заявил Леонид Волков.
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