Отказы от вакцинации "Спутник V" зарегистрированы в Казахстане

Вакцинация добровольная.

Более 200 медработников воздержались и 130 отказались от вакцинации "Спутник V" в Казахстане. Об этом сообщила на брифинге председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня привит 13 301 медработник. У 218 человек вакцинация отложена. Они не отказались, это по медицинским показаниям. 130 медработников или 0.9 % от привившихся отказались от вакцинации.

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Она напомнила, что вакцинация процесс добровольный, поэтому никаких санкций законодательством в отношении отказавшихся лиц не предусмотрено.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что по состоянию на 10 февраля привит 13 301 человек. Первыми вакцину получают медицинские работники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи и других профилей, которые подвержены высокому риску.

Далее будут подключены педагоги, сотрудники силовых структур с дальнейшим расширением контингента вакцинированных, - отмечай Цой.

Массовая вакцинация населения была начата 1 февраля. Всего развернуто 778 прививочных пунктов, из них в настоящее время задействовано 166, все обеспечены необходимым оборудованием для обеспечения холодовой цепи.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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