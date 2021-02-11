Банк ЦентрКредит выдал первый ипотечный кредит с участием единовременных пенсионных выплат

Любой желающий может открыть спецсчет для получения пенсионных выплат, в нашем мобильном приложении BCC.KZ - Хусаинов.

9 февраля в Алматинском городском филиале Банка ЦентрКредит состоялась первая выдача ипотечного кредита с использованием пенсионных средств клиента.

Мы очень рады, что БЦК в оптимальные сроки смог организовать процесс получения жилищного кредита с использованием единовременных пенсионных выплат, – говорит Председатель Правления Банка ЦентрКредит Галим Хусаинов. – Мы осознаем, насколько важна данная программа для казахстанцев и в кратчайшие сроки подготовили необходимую платформу для этого очень востребованного сервиса. Ипотечное кредитование – одно из ведущих направлений БЦК, мы традиционно в числе лидеров данной сферы, и наши специалисты знают, как сделать получение жилищного займа быстрым и комфортным.

Напомним, что 2 января 2021 года Президентом Казахстана был подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста". Этот пакет поправок разрешает казахстанцам досрочно снимать часть накоплений из ЕНПФ, в том числе на улучшение жилищных условий. Именно этим пунктом воспользовалась жительница Алматы – Анна Писаренкова, которая открыла счет для получения пенсионных выплат в БЦК и в течение 5 дней стала обладательницей собственной однокомнатной квартиры.

В настоящее время любой желающий может открыть спецсчет для получения пенсионных выплат, в нашем мобильном приложении BCC.KZ, и в скором времени нашим Банком будет реализована возможность подачи заявки на получение данных выплат, – продолжает Галим Хусаинов. – Сейчас ведутся завершающие интеграционные IT-процессы с ЕНПФ, чтобы полностью автоматизировать данный сервис. После этого мы обязательно оповестим казахстанцев, и они смогут подать заявку на получение пенсионных выплат через интернет-ресурс БЦК.

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