Депутат просит включить реку Жайык в число объектов особого значения

Он обратился к премьер-министру с депутатским запросом.

Депутат просит включить реку Жайык (Урал) в число водных объектов особого государственного значения, передает zakon.kz.

Депутат Дюсенбай Турганов написал запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина. В нем он рассказал о том, что в связи с затянувшимся периодом маловодья в Жайык-Каспийском бассейне значительно пострадал потенциал развития западного региона Казахстана.

По его словам, отсутствие практики вторичного использования воды на технологические нужды крупными нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими компаниями, строительство водоемов на территории России, привели к ухудшению экологического состояния бассейна реки.

Последствия маловодья привели к проблемам водоснабжения населенных пунктов в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.Также наблюдается опустынивание лиманных сенокосов и пастбищ, а сельские жители вынуждены избавляться от домашнего скота из-за отсутствия корма и источников водопоя.

Пойма реки Жайык почти полностью деградирована и утратила свои качества для нереста осетровых пород рыб Каспийского моря. По мнению ученых, по причине деградации пойменных лесов за последние пятнадцать лет площадь нерестилищ сократилась на 80%, с 958 га до 197 га, что привело к сокращению воспроизводства осетровых как в реке Жайык, так и в Каспийском море, - сказал он.

Он отметил, что река Жайык не входит в число водных объектов особого государственного значения.

Кроме того, на других реках региона Жем, Ойыл и Сагиз наблюдается минимальный сток. Одной из главных причин этих обстоятельств являются самовольно построенные дамбы и плотины на территории Актюбинской области. В качестве водохозяйственных объектов они официально не зарегистрированы.

Депутат заявил, что процесс разработки новых и реализация существующих программ по оздоровлению реки Жайык неоправданно затянулся. Это может привести к полному обмелению реки, при этом скорость обмеления увеличивается с каждым годом.

Депутат предложил:

предоставить полную информацию о конкретных принимаемых мерах по улучшению водохозяйственной ситуации в Жайык-Каспийском бассейне;

решить проблему увеличения количества воды, поступающей из Российской Федерации в весенний период;

поручить местным исполнительным органам принять меры по выявлению незаконно построенных водохранилищ и дамб, очистке русел рек, каналов, устьев рек от поваленных деревьев, камыша и иного мусора;

включить реку Жайык в число водных объектов особого государственного значения, так как она оказывает доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона, и поэтому требует особого правового режима регулирования хозяйственной деятельности;

рассмотреть вопрос подключения города Атырау к водопроводу "Астрахань-Мангышлак";

ускорить процесс корректировки и реализации Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы, с включением в нее требований согласования строительства гидротехнических сооружений и режима работы водохранилищ;

разработать план перехода на систему оборотного водоснабжения крупными промышленными объектами региона;

рассмотреть вопрос использования воды на технологические нужды путем опреснения морской воды;

рассмотреть вопрос использования дополнительных подземных вод для снижения объемов потребляемой воды из реки Урал;

разработать программу сохранения малых рек Сагиз, Ойыл, Жем.

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