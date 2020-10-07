Как работает анализатор телевизионных сигналов ИТ-100 от "Планар"

ИТ-100 обеспечивает контроль ТВ-изображения и звука для аналоговых и цифровых каналов, в том числе и закрытых, при установке САМ-модуля.

Немногим более ста лет назад человечеством было изобретено телевидение. За этот срок оно прошло путь от диска Нипкова и иконоскопа до сегодняшнего состояния, когда конечному пользователю предоставляются огромные возможности приема высококачественной картинки и звука. К этому привел взрывной характер развития цифровых технологий за последние 30 лет. В результате коренным образом изменились и требования к измерительному оборудованию, используемому телевизионщиками

Если в конце 80-х годов существовало с десяток стандартов наземного аналогового телевидения и небольшое количество телевизионных спутников, то сегодня к тем же умирающим стандартам аналогового телевидения добавилось больше десятка цифровых. Кроме того, присутствует многообразие стандартов кодирования изображения и звука, способов доставки сигналов. При этом индустрия телевидения продолжает развиваться, а это приводит к появлению новых стандартов и технологий почти ежегодно.

Для того чтобы обнаружить проблемы и обеспечить доставку качественного сигнала современного телевидения, компанией Планар был разработан анализатор телевизионных сигналов ИТ-100, который способен помочь в решении любых задач по приему телевидения. ИТ-100 – это компактный, легкий, но вместе с тем очень мощный, прецизионный и функционально насыщенный прибор, который максимально адаптирован для российских условий.

ИТ-100 предназначен для измерения параметров сигналов всех существующих аналоговых, а также цифровых стандартов ITU – T J.83 Annex A, B, C (в том числе и DVB-C)-кабельного, DVB-T/T2-вещательного и DVB-S/S2-спутникового телевидения. Анализатор может измерять параметры IPTV, применяющего UDP- и RTP-протоколы c Unicast-и Multicast-маршрутизацией. ИТ-100 производит все измерения при получении сигнала с выхода коаксиального кабеля или оптоволоконной линии, используя встроенный оптический приемник.

ИТ-100 обеспечивает измерение следующих параметров:

• для аналогового телевидения: уровень, видео/звук, сигнал/шум, уровень фоновой модуляции HUM, уровень CSO/CTB-составляющих;

• для цифрового телевидения: мощность, MER, BER, констелляционную диаграмму, неравномерность канала для кабельного ТВ и эхо-диаграмму для вещательного ТВ;

• для IP-телевидения: интервал прихода смежных пакетов, джиттер, фактор задержки данных, число потерянных пакетов, скорость потока;

• при работе с оптоволоконной линией: мощность оптического сигнала и все параметры ТВ-сигналов.

Для измерения параметров предусмотрены режимы работы:

• анализатор спектра реального времени;

• измерение параметров одного канала;

• измерение уровней, неравномерности и наклона всех каналов;

• изменение параметров во времени.

Режимы записных книжек ИТ-100 позволяют автоматизировать процесс измерения, а также создание и сохранение отчетов.

Для продвинутых пользователей предусмотрен режим трехуровневого анализа транспортного потока MPEG в реальном времени в соответствии со стандартом TR101290 и записи потока во внутреннюю или внешнюю память.

ИТ-100 обеспечивает контроль ТВ-изображения и звука для аналоговых и цифровых каналов, в том числе и закрытых, при установке САМ-модуля.

ИТ-100 предоставляет пользователю широкие возможности по управлению и обмену данными с внешними устройствами. Два интерфейса USB обеспечивают подключение к ПК или внешнего накопителя для обновления ПО и обмена данными. Ethernet-порт предоставляет возможность приема IPTV, автоматического обновления ПО, удаленного управления прибором с применением протокола VNC.

Включен в Госреестр средств измерений.

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