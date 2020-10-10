Причины исчезновения с экранов "Русского романа"

Его создатели изрядно посрамили скептиков, которые считали что российские мыльные оперы некачественные.

Дважды этот телеканал для женщин пробовал запустить полноценное вещание. И даже транслировался несколько месяцев на платформе «Триколор ТВ» но тщетно. Спрос на иностранные женские сериалы изрядно упал ещё лет восемь назад. Нашим телезрительницам «Русский роман» подавай! А может быть всё дело было в неудачном названии?

Фрагмент первого дня вещания российского новостного телеканала «КоммерсантЪ» на платформе «НТВ-Плюс». Относительно скоро канал закроют. Он транслировался меньше года и его создатели так и не смогли сделать что-то оригинальное, которое «примирило» бы формат телеканала со зрителем. Но кому-то форма вещания «газетного» телеканала нравилась. Но раз этот проект был приостановлен, а затем закрыт, то значит свою «изюминку», которая бы ещё и окупалась, авторы канала так и не нашли.

Планы создателей этого музыкального телеканала были грандиозные. Но получилось как в той пословице про «разгон на рубль». Некоторое время «RE:Music» открыто транслировался с позиции 75 градусов восточной долготы. Менял музыкальный формат. Но «своим» для телезрителей так не стал. На канале вещателя на YouTube, где размещались только видеоклипы, обновления прекратились три года назад. А сам телеканал, якобы вещал где-то в кабельных сетях через IPTV ещё совсем недавно. Но это было уже не первоначальная задумка его создателей.

Так начинал своё вещание на спутнике телеканал «Русский роман». Его создатели изрядно посрамили скептиков, которые считали что российские мыльные оперы некачественные, и народ их смотреть не будет. Через несколько лет этот канал вошёл в 20-ку самых смотрибельных в России. Об этом мы несколько раз писали на страницах OBOB.TV.

Телеканал «Museum HD» так и не добрался ни до одной из российских спутниковых платформ, хотя вполне возможно что и транслировался(-ется) в кабельных сетях на территории СНГ. Честно говоря, жаль. Именно такого телепродукта на платформах спутниковых операторов не хватает. На ролике промо канала, в тот год когда он вышел на российский рынок.

А это «вишенка на торте» нашего сегодняшнего обзора. Начало вещания «Общественного Российского Телевидения». Произошло это 19 мая 2013 года. Старт эфира произошёл в 12 часов по московскому времени. Этот проект российского телевидения, который (на наш взгляд) лучше бы смотрелся на первой, а не десятой кнопке в списке каналов основного цифрового эфирного мультиплекса.

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